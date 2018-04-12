HABER

Beyşehir’in yeni devlet hastanesinde 9’u uzman 17 yeni hekim göreve başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yapımı tamamlandıktan sonra 14 Mart’tan itibaren sağlık hizmeti vermeye başlayan yeni devlet hastanesinde 9’u uzman olmak üzere toplam 17 yeni hekim görev yapmaya başladı.Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Beyşehir’in yeni devlet hastanesinde 9’u uzman 17 yeni hekim göreve başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yapımı tamamlandıktan sonra 14 Mart’tan itibaren sağlık hizmeti vermeye başlayan yeni devlet hastanesinde 9’u uzman olmak üzere toplam 17 yeni hekim görev yapmaya başladı.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Beyşehir Devlet Hastanesine atanarak göreve başlayan yeni uzman doktorlarla tanışma programında biraraya geldi. Küçükbuzcu burada yaptığı açıklamada, “Şu anda hastanemize atanan 9’u uzman 17 hekimimiz hasta kabulüne başlamış bulunuyor. Hastanemize kardiyoloji, göğüs hastalıkları, dahiliye, nöroloji, psikiyatri, radyoloji, çocuk hastalıkları, acil tıp uzmanı ve aile hekimi olmak üzere 9 farklı branşta atanan uzman hekimlerimize yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. 8 pratisyen hekimimiz de acil servisimizde hizmet vermeye başlamıştır. Eksik branşların temini konusunda da gerekli adımları atmış bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede onların da tamamlanacağını umuyoruz” dedi.

Beyşehir’in yeni devlet hastanesinde 9’u uzman 17 yeni hekim göreve başladı

İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

68 yaşında dördüncü evre prostat kanserini yendi!

68 yaşında dördüncü evre prostat kanserini yendi!

Kilo kontrolünün sırrı kahvaltı!

Kilo kontrolünün sırrı kahvaltı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.