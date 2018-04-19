"Biberiye, kekik ve sarımsak tansiyonu etkiliyor"

Osmaniye’de 30 yıldır bitkisel ürünler üzerine çalışma yapan aktar Bülent Durna, biberiye ve kekik bitkisinin fazla kullanıldığında yüksek tansiyona, sarımsağın fazla kullanımının ise düşük tansiyona neden olduğunu söyledi.

Bitkisel ürünler hakkında 30 yıldır çalışmalar yapan Osmaniyeli aktar Durna, fazla bitki kullanımının da bazen zararlı olabileceğine dikkat çekti.

Bitkisel çayların her mevsim vazgeçilmezler arasında olduğunu ifade eden Durna, "Özellikle kışın zencefil, tarçıni zerce çay gibi ürünler tüketildi. Bu dönemde de mevsimsel geçişlerde hafif kırgınlıklar yaşanıyor. Bunun için de günlük 1 bardak ıhlamur, tarçın içilmesini öneriyorum. Ayrıca sabahları çayımızı değiştirebiliriz, yeşil tarçın karanfil demleyebiliriz. Bu da hem günün yorgunluğunu alır hem de vücuttaki fazla ödemi atmış olur. Ayrıca çay alışkanlığımızı değiştirmiş oluruz" dedi.

Zayıflama çaylarına yönelik ilgilinin arttığını kaydeden Durna "Yaz geldiği zaman kadınların en büyük derdi biraz daha zayıflamak, biraz daha küçük bedenlere sahip olmak. Bu yüzden de bitki çaylarına çok fazla teveccüh var. Son dönemlerin en meşhuru ise moringo çayı" diye konuştu.

Gündemde sıkça tartışılan alternatif tıp hakkında görüşlerini açıklayan aktar Bülent Durna "Uygulama geç kalınmış bir uygulama. Avrupa’nın her yerinde uygulanıyor. Doktorlar tarafından ’alternatif tıp mı istiyorsun yoksa normal ilaç mı?’ diyerek uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Durna, bitkilerden bir anda etki beklemenin de yanlış olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bitkiden uzun vadede daha sağlıklı sonuçlar beklenmeli. Ayrıca bitki zararsız diye bir şey yok. Bitki fazla kullanıldığında zararlıdır. Örneğin biberiye, kekik çok fazla kullanıldığında yüksek tansiyon sorunu yaşatır. Çok fazla sarımsak tüketmek düşük tansiyona neden olur. Doktorlarınıza danışarak, aktarınızla konuşarak bitkisel ürünleri ne kadar ve nasıl tüketeceğiniz bilgisini alırsanız daha sağlıklı olur."