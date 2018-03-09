HABER

Bıçaksız bademcik ameliyatı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2018 17:27 | Son Güncelleme

Prof.

Bıçaksız bademcik ameliyatı

Prof. Dr. Ferhat Erişir, ‘Thermal Welding’ teknolojisi bıçaksız bademcik ameliyatının korkulanın aksine gelişen teknolojiyle birlikte ağrısız, kanamanın çok az ya da hiç olmadığı ve hastayı bir günde taburcu edebildiklerini söyledi.
“Ailelerin korkulu rüyası olan bademcik ameliyatlarını, son teknolojilerin kullanıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Thermal Welding’ cihazı ile çevre dokulara zarar vermeden gerçekleştiriyoruz” diyen Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir, bıçaksız, ağrısız, kanamanın çok az ya da hiç olmadığı ve hastanın bir günde taburcu edildiği bu yöntemde kullanılan Thermal Welding teknolojisinin, KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bulunduğunu söyledi.

Thermal Welding tekniği nedir, avantajları nelerdir?
“Günümüzde bademcik ameliyatlarında uygulanan ve en yeni teknik olan “thermal welding”, elektrik akımı yerine ısı enerjisinin kullanıldığı, çevre dokulara zarar verilmeden bademciklerin alınabildiği bir yöntemdir.” diyen Prof. Dr. Ferhat Erişir, Thermal Welding cihazı ile gerçekleştirilen bademcik ameliyatlarının avantajlarını şöyle açıkladı:
“Thermal Welding yöntemi sayesinde bademciklerin bulunduğu dokudan ayrılması sırasında yara, ısı ve basıncın etkisiyle aynı anda kapatılıyor. Böylece işlemin uygulandığı dokuda kanama ya hiç gerçekleşmiyor ya da çok az izleniyor. Ameliyat sonrası ağrı ise diğer bilindik yöntemlere göre yok denecek kadar az hissediliyor. Diğer yöntemlere göre çok daha kısa sürede tamamlanan operasyon, hastanın anestezi altında olduğu süreyi, hissedilen ağrı miktarını ve hastanedeki kalış süresini azaltıyor. Hasta aynı gün veya bir gün sonra taburcu ediliyor. Dokudaki yara ise diğer yöntemlere göre çok daha kısa bir sürede, yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde tamamen kapanıyor."
Bademcik ameliyatlarının, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen ameliyatlar arasında en sık yapılanlardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ferhat Erişir, Thermal Welding ile genel anestezi altında yapılan ameliyatların sadece bademcik tutucu bir metal uç ile thermal welding cihazının kullanılarak gerçekleştirildiğini, ısı enerjisi ile çalışan bu cihazın kanamayı durduran, damarların açılmasını engelleyen ve kesicilik özellikleri bulunduğunu söyledi.

Thermal Welding ile bademcik ameliyatları 30 dakika sürüyor
“Thermal Welding ile bademcik ameliyatları ortalama 30 dakika sürmektedir” diyen Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu cihaz sayesinde bademcikler dışında kalan dokularda diğer yöntemlere göre çok daha az hasar geliştiğini, gelişen hasarın ise ameliyat sonrasında hastanın sık aralıklarla su içerek ve sulu gıdalar tüketerek kısa sürede giderilebileceğini söyledi.

Thermal Welding ile bademcik ameliyatlarında iyileşme süresi 1 hafta
Ameliyat sonrasında düzenli ve sık aralıklarla su ve sulu gıda tüketimi olan hastalarda iyileşme sürecinin genelde 1 hafta içinde tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu sürenin de yine diğer yöntemlerle yapılan bademcik ameliyatlarına göre çok daha kısa ve makul olduğunu belirtti.

Thermal Welding ile bademcik ameliyatları 4 mevsim güvenle yapılabiliyor
Klasik yöntemlerle gerçekleştirilen bademcik ameliyatlarında kanama artışını en aza indirgemek için genelde serin havaların tercih edildiğini ifade eden Prof. Dr. Ferhat Erişir, Thermal Welding’in kanamasız bir yöntem olması nedeniyle her mevsimde güvenle yapılabileceğini söyledi.

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

İlginizi Çekebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Ateş sayesinde hastalıklar önceden belirlenebilir!

Ateş sayesinde hastalıklar önceden belirlenebilir!

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Kalp krizi sırasında alınması gereken 8 önlem!

Kalp krizi sırasında alınması gereken 8 önlem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Doç. Dr. Uyanık: Rahim ağzı kanseri, jinekolojik kanserler içinde ikinci sırada

Doç. Dr. Uyanık: Rahim ağzı kanseri, jinekolojik kanserler içinde ikinci sırada

Diz ağrısından ’artroskopi’ yöntemi ile kurtuldu

Diz ağrısından ’artroskopi’ yöntemi ile kurtuldu

Sık sık grip olmanızın sebebi bu olabilir!

Sık sık grip olmanızın sebebi bu olabilir!

Obezite yaşı 2’ye düştü!

Obezite yaşı 2’ye düştü!

Fazla kafein ve stres titreme sebebi

Fazla kafein ve stres titreme sebebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.