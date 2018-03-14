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Biga’da Tıp Bayramı etkinlikleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.Biga Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Biga İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Biga’da Tıp Bayramı etkinlikleri

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Biga Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Biga İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kıvanç Işık, Biga Can Hastanesi ve Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Meydanda bir konuşma yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kıvanç Işık, “ Hekimlik, fedakârlıkla icra edilen, mayasında özveri, sabır ve tahammül olan en kutsal meslektir. Bu nedenle tarihin her döneminde önemini ve toplum içindeki saygınlığını muhafaza etmiştir. Sağlığın nasıl ki bir birey için maddi değeri yoksa bizim de mesleğimizin maddi karşılığı olamaz. Allah’ın şifasının yeryüzündeki vesilesiyiz biz. İnsanlığın sağlığı için sağlığından fedakarlık gösterenleriz biz. Yeryüzünde karşılığı olmayan bu mesleğin verdiği mutlulukla yetinenleriz biz. Anne bebeğinin ağlamasını susturamadığında bebeği kucağında sallayan, yaşlısına yemek yedirmekte zorlananların elleri ile besleyen, altı temizlenmesi gereken hastanın temizliğini yapan, dertleri dinleyen insanları dünyada ilk karşılayanlarız biz. Şiddet, öfke kötü söz değil, sadece anlayış bekleyenleriz biz. Tüm Tıp çalışanlarımızın 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.
Konuşmanın ardından tören sona erdi. Sağlık çalışanları daha sonra Biga Kaymakamı Mustafa Can’ı makamında ziyaret ettiler.

Biga’da Tıp Bayramı etkinlikleri

Biga’da Tıp Bayramı etkinlikleri

Biga’da Tıp Bayramı etkinlikleri

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