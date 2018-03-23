HABER

Bilecik’te ‘’Aile Eğitimi’’ konulu söyleşi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Psikoloji Bilim Doktoru Dr.

Bilecik’te ‘’Aile Eğitimi’’ konulu söyleşi

Bilecik Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Psikoloji Bilim Doktoru Dr. Zafer Akıncı ‘’Aile Eğitimi’’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide Zafer Akıncı, Aile Eğitimi konularında vatandaşlara bilgi verirken aynı zamanda sorularını da cevaplandırdı. Bilecik’te olduğu için duyduğu memnuniyeti ifade eden Zafer Akıncı, kendisini Bileciklilerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya teşekkür etti.
Belediye Başkanı Selim Yağcı da, sadece fiziki hizmetlerin gerçekleştirilmediğini ve ailelerdeki mutluluğu ve huzuru temin etme anlamında da önemli konu ve konukları da Bileciklilerle buluşturmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Yağcı, ‘’Belediyemiz, 2018 Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel programlar gerçekleştiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün organizasyonunda gerçekleştirilen programda; Psikoloji Bilim Doktoru Zafer Akıncı Aile Eğitimi söyleşisi gerçekleştirdi. Salonu dolduran vatandaşlarımıza Aile Eğitimi konusunda bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaşarak anne ve babalara tavsiyelerde bulundu. Bu akşam salonumuzu dolduran katılımcılara ve eşsiz söyleşisi için Zafer Akıncı Bey’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Selim Yağcı program sonunda Dr. Akıncı’ya Bilecik seramiğinden yapılmış vazo hediye etti.

Bilecik’te ‘’Aile Eğitimi’’ konulu söyleşi

Bilecik’te ‘’Aile Eğitimi’’ konulu söyleşi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yatak odasını karanlık tutun!

Yatak odasını karanlık tutun!

Bir bardak su içmeyince başımıza bunlar geliyor!

Bir bardak su içmeyince başımıza bunlar geliyor!

Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

Unutkanlığınızın nedeni yaşlılık olmayabilir!

Unutkanlığınızın nedeni yaşlılık olmayabilir!

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.