Bilecik’te ‘’Aile Eğitimi’’ konulu söyleşi

Bilecik Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Psikoloji Bilim Doktoru Dr. Zafer Akıncı ‘’Aile Eğitimi’’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide Zafer Akıncı, Aile Eğitimi konularında vatandaşlara bilgi verirken aynı zamanda sorularını da cevaplandırdı. Bilecik’te olduğu için duyduğu memnuniyeti ifade eden Zafer Akıncı, kendisini Bileciklilerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selim Yağcı da, sadece fiziki hizmetlerin gerçekleştirilmediğini ve ailelerdeki mutluluğu ve huzuru temin etme anlamında da önemli konu ve konukları da Bileciklilerle buluşturmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Yağcı, ‘’Belediyemiz, 2018 Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel programlar gerçekleştiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün organizasyonunda gerçekleştirilen programda; Psikoloji Bilim Doktoru Zafer Akıncı Aile Eğitimi söyleşisi gerçekleştirdi. Salonu dolduran vatandaşlarımıza Aile Eğitimi konusunda bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaşarak anne ve babalara tavsiyelerde bulundu. Bu akşam salonumuzu dolduran katılımcılara ve eşsiz söyleşisi için Zafer Akıncı Bey’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Selim Yağcı program sonunda Dr. Akıncı’ya Bilecik seramiğinden yapılmış vazo hediye etti.