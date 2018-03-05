Bilecik’te Kök Hücre Bağışı kampanyası

Bilecik Belediyesi, Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde; üniversite yerleşkesinde 4 gün boyunca "Sevgin İliklerime İşlesin" projesi için bilgilendirme etkinliği gerçekleştirilecek.

Sevgin İliklerime İşlesin’’ adlı kampanya kapsamında Kök Hücre Bağışı ile ilgili bilgilendirme programı ile yeni umutlara kapılar açılması amaçlanıyor. Yeni umutlara kapı açmak amacıyla üniversite öğrencilerinden kan örneklerinin alınacağı etkinlik Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağı’nda gerçekleştirilecek. ’’Sevgin İliklerime İşlesin’’, ’’Belki De Sensin’’, ’’Kök Hücre Bağışıyla Umut Olun’’ sloganları ile düzenlenecek olan programda konunun uzmanları ve kurum yetkilileri çalışma hakkında öğrencilere bilgi verecekler.

Konu hakkında Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "5 - 9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan program kapsamında kök hücre bağışında bulunmak için bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.