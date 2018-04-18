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Bilge: "Çocuğun gelişim göstergesi kilodan çok sahip olduğu becerilerdir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Çocuklarda düzensiz yemek yeme ve iştahsızlık gibi durumların, annelerin en çok şikayet ettiği konulardan olduğunu belirten Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, çocuk gelişiminin göstergesinin aldığı kilolardan daha çok sahip olduğu beceriler olduğunu söyledi.VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, çocukların düzensiz yemek yemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çocuklarda düzensiz yemek yeme ve iştahsızlık gibi durumların, annelerin en çok şikayet ettiği konulardan olduğunu belirten Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, çocuk gelişiminin göstergesinin aldığı kilolardan daha çok sahip olduğu beceriler olduğunu söyledi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, çocukların düzensiz yemek yemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Toplumda "yiyen çocuk, büyüyen çocuktur" şeklinde bir algının olduğunu belirten Bilge, "Fakat bir çocuğun gelişiminin göstergesi aldığı kilolardan daha çok sahip olduğu becerilerdir. Kan değerleri iyi olan, gelişim eğrilerine (persentil) göre normal bir boy ve kilo değerlerine sahip olan çocukların gelişimsel açıdan riskli bir durumu bulunmamaktadır. Çocukların yiyecekleri reddetmesi, televizyon, telefon, tablet olmadan yemek yememesi, abur cubur tarzı sağlıksız yiyecekleri fazla tüketmesi çocuğun değil ebeveynlerin ve bakım verenin tutumunun sonucudur. Çocuğun dikkatini yemeğe çekmek için yapabileceğiniz şeyler; tabağını ilgi çekici hale getirmek, tabağında mutlaka sevdiği bir yiyeceğin olmasına dikkat etmek, porsiyonları çocuğun yiyebileceği miktarda hazırlamak, çocuğu zorlamamak, öğün aralarında abur cubur tarzı sağlıksız gıdalardan uzak tutmaktır. Yemek yeme konusunda ailenin çocuklar ile inatlaşmamaları, yemek yemediği için ebeveynlerin büyük tepkilerden kaçınması gerekir. Bu tür olumsuz tutumlar yemek yeme alışkanlığı kazanmasına engel olduğu gibi öfke problemlerine de zemin hazırlamış olur. Çocukların yemesine rağmen kilo almalarına engel olan diğer etmenler ise aşırı hareketli oluşları, metabolizmalarının hızlı çalışması ve mide-bağırsak problemleridir. İhtiyaç duyulduğunda bir uzmana başvurulması gerekir" dedi.

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