“Bilinçsiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatıyor”

Aydın Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan İlker Serter, çocuklardaki grip ve nezle vakalarında bilinçsiz antibiyotik kullanımının bağışıklık sistemini zayıflattığını söyledi. Bazı annelerin çocukları korumak adına en küçük öksürük durumunda bile hemen antibiyotik kullanımına başvurduğunu ve bunu kesinlikle tavsiye etmediklerini belirten Ramazan İlker Serter, “Aydın her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bir şehir. Mevsimine göre çocukları doğal sebze ve meyvelerle dengeli şekilde besleyin. Çocukların hastalıklara karşı direnci artacaktır” dedi.

Sonbahardan kış mevsimine geçildiğinde nezle ve grip hastalıklarının görülme sıklığının arttığını belirten Aydın Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan İlker Serter, “Özellikle okula giden çocuklar bu dönemde daha hassastır. Bu nedenle kış mevsimi boyunca çocukların doğal ve dengeli beslenmesine özen gösterilmelidir. Anne babalar ilacı en son çare olarak görmeli, bol mevsim sebze ve meyveleri ile çocukları beslemelidir” dedi.

Bazı anne babaların çocukları korumak adına bağışıklık sistemlerini zayıflattığını kaydeden Uzman Dr. Serter, “Maalesef bazı anneler en küçük bir rahatsızlıkta hemen ilaca başvuruyor. Şu iyi bilinmelidir ki; her ilacın bir yan etkisi vardır. Özellikle antibiyotikler bilinçsiz kullanıldığında bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu nedenle antibiyotik kullanımı mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır. Bunun yanında çocuklara sabah kahvaltısı yaptırmak vücut direncini arttıracaktır” dedi.

Toplumda nezle ile gribin karıştırıldığını kaydeden Ramazan İlker Serter, her iki hastalığın da mevsimsel hastalıklar olduğunu belirterek “Rahatsızlık belirtileri görüldüğünde çok aşırı tedirgin olmaya gerek yok. Sonuçta bunlar bu mevsimde görülen rahatsızlıklar. Ama çocuk gribe yakalandığında ateşi 39 derece ve üzerine çıkıp, 5 günden uzun sürüyorsa ve bu semptomların üzerine öksürük eklenmişse o zaman önem arz eder. Yani çocukları gripten değil, komplikasyonlarından korkmak gerekir. Çocuğumuzun bağışıklığı ne kadar güçlü olursa, bu komplikasyonların gelişme ihtimali de o denli azalıyor. Bu nedenle her ateşi olan, her burnu akan çocuğa eğer doktorumuz uygun görmemişse antibiyotik vermeyin. Hastalıklara karşı alınabilecek en güzel önlem doğal ve dengeli beslenmektir” dedi.