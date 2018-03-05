Bilinçsiz kullanılan antibiyotikler zarar veriyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, enfeksiyon hastalıklarının arttığı dönemde doğru ve zamanında antibiyotik kullanımına dikkat çekti.

Günümüzde antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmada en etkin ilaçlardan biri olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, "Antibiyotikler virüs ve mantarların sebep olduğu hastalıklara karşı etkin olmamaktadır. Bu yüzden soğuk algınlığı, grip gibi virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotikler kullanılmaz. Antibiyotikler ateş düşürücü ya da ağrı kesici değildir. Ancak bazen bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda virüslerin sebep olduğu gribal enfeksiyonun bakteriyel enfeksiyona dönüştüğü görülmektedir. Bu yüzden antibiyotik kullanımında doğru zamanlama çok önemlidir. Tedavinin planlanmasında hastalığın türü, gelişimi, lokalizasyonu, hastanın mevcut risk profili ve hastalık öyküsü, kullandığı ilaçlardan etnik kökenine kadar birçok faktör antibiyotik seçiminde önemlidir. Hastaların hekim tarafından bireysel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye’de antibiyotiklerin en çok tüketilen ilaç durumunda bulunduğunu, yanlış ve yaygın antibiyotik kullanımının bakterilerde direnç gelişimine sebep olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Gökpınar, “Dirençli bakterilerin sebep olduğu hastalıklar tüm dünyada ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Dirençli bakterilerin sebep olduğu bu hastalıklar, tedaviye dirençli olup komplikasyonların gelişmesine, hastalığa yakalanma ve ölüm oranlarında artışa neden olmaktadırlar. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda antibiyotik kullanımında toplum bilincinin geliştirilmesi son derece önemlidir” dedi.

Antibiyotiklerin gereksiz kullanımının önlenmesi gerektiğini dile getiren Dr. Buket Gökpınar, “Hekim tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanılmamalıdır. Hekime danışılmadan antibiyotik tedavisi kesilmemelidir. Gıda endüstrisinde yaygın ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmelidir. Doğru tanı sonrasında doğru antibiyotiğin; en iyi yoldan, hasta için gereken etkin dozda, optimum aralıklarla ve uygun süreyle verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.