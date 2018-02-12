Bilinçsiz kullanılan vitamin böbreklere zarar veriyor!

Kış aylarında karanlıkta işe gidip gelmek, soğuk hava nedeniyle güneş almayan kapalı mekanlarda bulunmak D vitamini eksikliğine neden olabiliyor.

Kişilerin bu aylarda kulaktan dolma bilgilerle D vitamini takviyesi aldıklarını ve bunun olumsuz sonuçlar doğurabildiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Çakır, bu takviyelerin doktor tarafından reçeteyle verilmeden kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Damla, ampul ya da sprey şeklinde vücuda alınan D vitamini takviyeleri fazla kullanıldığında ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. D vitaminin ana kaynağının güneş olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Nihan Çakır, vücuda takviyelerle fazladan alınan D vitaminin böbrekte kalsiyum taşı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Son yıllarda Türkiye´de D vitamini ampullerinin sıklıkla kullanıldığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Çakır, "D vitamini damla, sprey ve ampul halleri var ve bunların etken madde içerikleri birbirinden farklı oluyor. Ampul aynı hacimde daha fazla D vitamini içeriyor. En büyük sıkıntı ampullerin kırılarak tek bir seferde önerilenden daha fazla tüketilmesi.