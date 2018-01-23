"Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı başlatıldı"

"Bireyler, oluşan beyin hasarı nedeniyle eğitim, iş ve toplumsal yaşamlarında ciddi sorunlar yaşıyor ve yalnız kalıyor. Bu insanlar için bilişsel rehabilitasyon çok önemli bir fırsat sunuyor. Bilişsel rehabilitasyonun alanı kafa travmaları ile de sınırlı değil. Beyin hasarına yol açan ve ardından akli melekeleri ve davranışları etkileyen her türlü hastalık ve durum, örneğin beyin felci (inme), kalp durması sonrası ortaya çıkan akli melekelerde kayıplar, epilepsi, tümör, nörodejeneratif ve diğer nörolojik hastalıkların ardından ortaya çıkan bilişsel/akli melekelerdeki eksiklik ve hasarlar sonrasında beynin kaybolan fonksiyonlarını tekrar kazanmak noktasında çalışmalar yürütüyoruz.”

Günümüzde İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve ABD'de kafa travması yaşayan hastalara bütüncül bir yaklaşımla tedavi, terapi, eğitim şeklinde hizmet veren merkezler bulunduğuna dikkat çeken Hanoğlu ülkemizde ise bugüne kadar bu alanda ciddi bir boşluk yaşandığını, uygulama yapacak ve uzman yetiştirecek hiçbir merkez ya da bir eğitim müfredatı bulunmadığını söyledi.

"ÖNCE HASARLI ZİHİNSEL İŞLEVLER BELİRLENİYOR"

"Medipol Üniversitesi Hastanesi bünyesinde açılan "Bilişsel Rehabilitasyon Polikliniği” tam da bu ihtiyaca cevap vermek üzere kurgulandı" diyen Hanoğlu şöyle devam etti: "Polikliniğe başvuran hasta, önce nöropsikometrik testler ve uzman muayeneleriyle hasarlı zihinsel işlevlerinin belirlenmesi ve rehabilitasyon sürecinin planlanması için değerlendiriliyor. Ardından uzman eşliğinde haftalık ya da daha sık seanslar halinde ihtiyacı olan rehabilitasyon programına alınıyor. Aile ile de görüşülerek hastanın evde yapacağı egzersizler ve ödevler programa ekleniyor. Bilimsel araştırmalar da yapan poliklinik, bu noktada "Nöropsikoloji Laboratuvarı” ve "Klinik Elektrofizyoloji ve NöromodülasyonLaboratuvarı”ndan destek alıyor. Hastanın ihtiyacına göre bilgisayarlı egzersiz programları, ilaç ve psikoterapi programları yada transkranial uyarım (TMS), direkt kranial uyarım (dCS)gibi nöromodülasyon teknikleri de uygulanıyor."