Binlerce yıl önceden gelen nadir besin

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nihal Özdemir, buğdayın en doğal türünün “siyez buğdayı” olduğunu belirterek, “Binlerce yıl önceki formunu muhafaza eden nadir besinlerden birisi. Yapılan çalışmalarda siyez buğdayının besleyici değerinin, protein ve antioksidan içeriğinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Diyetisyen Özdemir, yaptığı açıklamada, diğer buğday türlerine göre gliadin ve gluten oranları daha düşük olan siyez buğdayının, gluten hassasiyeti olan, çölyak olan kişilere rahatlıkla tavsiye edildiğine dikkat çekerek, “Mineral açısından zengin olmakla birlikte, önemli bir kısmını fosfor oluşturur. Ayrıca kalsiyum, manganez, sülfür, çinko, demir, bakır ve selenyum gibi vücudumuz için değerli mineraller de diğer buğdaylara oranla daha fazladır” şeklinde konuştu.

Kan hücrelerinin oluşması ve aneminin önlenmesinde rol oynayan folik asit miktarı diğer buğday türlerine göre kayda değer ölçüde yüksek olduğunu ifade eden Özdemir, ”Siyez buğdayı, aynı zamanda bulgur haline de getirilmektedir. Lif açısından zengin, protein değeri yüksek, sindirim ve sinir sistemi için gerekli B vitaminleri içeren, diyet lif içeriği yüksek, glisemik indeksi düşük olan bu besini zayıflama sürecinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz” dedi.