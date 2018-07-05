Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Burcu Parlak Kaya (30), kızı Defne’ye 22 haftalık hamileyken yapılan testler sonucunda bebeğinin kalbinde ve bağırsağında ciddi bir sorun olduğunu öğrendi. Doğumdan 1 hafta sonra bağırsak ameliyatı geçiren Defne bebek , yaklaşık 1 aylıkken de kalp ameliyatı oldu. Doğar doğmaz ciddi bir yaşam mücadelesi içerisine giren, hatta kalp ameliyatı sırasında 30 dakikalığına vücudu dondurularak kan dolaşımı durdurulan Defne bebeğin ameliyatı başarılı geçti.
BİR HAFTALIKKEN AMELİYAT OLDU
Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, bebeğin kalp ve bağırsak rahatsızlığının anne karnındayken tespit edilmesi nedeniyle ekip olarak ne yapılması gerektiğini bildiklerini ve hazırlıklı olduklarını söyledi.
Kılıç “Çocuğu doğar doğmaz yenidoğan yoğun bakım ünitemize aldık. Solunum sıkıntısı vardı, bağırsakları tıkalıydı. Kesinlikle ağızdan beslenemiyordu. Yaklaşık 7 günlükken bağırsak operasyonu yapıldı. 1 hafta- 10 gün içerisinde ağızdan beslenmeye başladı. 1 ay gibi bir süre sonra 3 kiloya yaklaştı ve sonra kalp ameliyatına alındı. 55 günlükken de taburcu ettik” değerlendirmesini yaptı.
'VÜCUDU 18 DERECEYE KADAR SOĞUTTUK'
Anadolu Sağlık Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Direktörü Prof. Dr. Haşim Üstünsoy ise özetle şu bilgileri verdi: “Gerçekleştirdiğimiz kalp ameliyatı oldukça büyük bir ameliyattı. Bu ameliyatta biz çocuğun kan dolaşımını tamamen durdurduk, yani bebeği soğuttuk, bir tür dondurduk. Kalp-akciğer makinesine aldık; 30 dakikalığına, vücuttaki tüm kanı boşaltıp vücudu 18 dereceye kadar soğuttuk. Bu sırada beyne de kan gitmiyor tabii.
Beynin oksijensiz kalma süresi ortalama 3 dakikadır. Vücudu 18 dereceye soğuttuğumuzda ise 3 dakikadan 30 dakikalık güvenli bir süreye çıktık. Yani beyne 30 dakika kan vermesek de, vücudu dondurduğumuz için beyin oksijensiz kalmadı ve sonrasında tekrar canlandırabildik. Bu bilimsel olarak yapılan bir işlem. Böylece hasarlı olan bölgeyi kesip çıkartıp o bölgede bütünlüğü sağlamayı başardık. Operasyon yaklaşık 26- 27 dakika sürdü ancak vücudun soğutulup tekrar ısıtılması yaklaşık 3 buçuk 4 saat sürüyor. Artık tüm organlara temiz kan gidiyor. Defne’nin aynı zamanda kalbinde bir delik de vardı. İki ameliyatı aynı anda kaldıramayacağı için kalbindeki büyük deliğin ameliyatını erteledik. Çocuk 1- 1 buçuk yaşına gelince de yeniden kalp ameliyatı yapacağız.”
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