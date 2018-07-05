Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Burcu Parlak Kaya (30), kızı Defne’ye 22 haftalık hamileyken yapılan testler sonucunda bebeğinin kalbinde ve bağırsağında ciddi bir sorun olduğunu öğrendi. Doğumdan 1 hafta sonra bağırsak ameliyatı geçiren Defne bebek , yaklaşık 1 aylıkken de kalp ameliyatı oldu. Doğar doğmaz ciddi bir yaşam mücadelesi içerisine giren, hatta kalp ameliyatı sırasında 30 dakikalığına vücudu dondurularak kan dolaşımı durdurulan Defne bebeğin ameliyatı başarılı geçti.

BİR HAFTALIKKEN AMELİYAT OLDU



Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, bebeğin kalp ve bağırsak rahatsızlığının anne karnındayken tespit edilmesi nedeniyle ekip olarak ne yapılması gerektiğini bildiklerini ve hazırlıklı olduklarını söyledi.

Kılıç “Çocuğu doğar doğmaz yenidoğan yoğun bakım ünitemize aldık. Solunum sıkıntısı vardı, bağırsakları tıkalıydı. Kesinlikle ağızdan beslenemiyordu. Yaklaşık 7 günlükken bağırsak operasyonu yapıldı. 1 hafta- 10 gün içerisinde ağızdan beslenmeye başladı. 1 ay gibi bir süre sonra 3 kiloya yaklaştı ve sonra kalp ameliyatına alındı. 55 günlükken de taburcu ettik” değerlendirmesini yaptı.