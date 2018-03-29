Bir doktor daha hasta yakını şiddetine maruz kaldı

Başkent’te bir doktorun şiddet görmesine ilişkin açıklamada bulunan Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, "Bir hekim kolay yetişmiyor, sağlıkta terörü kınıyoruz" dedi.

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Pediatrist Dr. Hande Yatağanbaba’nın önceki gün hastanede darp edilmesine ilişkin meslektaşları açıklama yaptı. Konuya ilişkin konuşan Başhekim Prof. Dr. Emrah Şenel, henüz 14 Mart Tıp Bayramını kutlayalı 2 hafta olmasına rağmen yaşanılan olaya ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "2 hafta içinde sağlık çalışanlarına ve hekimlerimize yönelik saldırılar art arda devam etmektedir. Dün bu saldırılardan bir tanesi de hastanemizdeki çocuk doktorlarımızdan Dr. Hande hanıma yapıldı. Bu konuda saldırganlara gerekli ceza verilmelidir. İlgili siyasileri göreve çağırıyorum. Artık sağlık çalışanlarına yönelik bu tür saldırılarda hukukun önüne bir mevzuat konulsun bir yaptırım olsun. Hekimlerimizi kolay bulmadık kolay yetiştirmedik, lütfen onlara sahip çıkalım, onların değerini bilelim" diye konuştu.

Son 10-15 yıldır sağlıkta çok önemli adımların atıldığını ve bu yükün çoğunu, bu hizmeti veren hekimlerin, hemşirelerin teknisyenlerin omuzladığını ifade eden Prof. Dr. Şenel, "Şunu unutmayalım ki bir doktor kolay yetişmiyor. 6 yaşından itibaren yoğun mücadeleler içinde bir çocuk hekimi yaklaşık 30 yaşında çocuk hekimliğine ulaşıyor. Bu sürenin tamamında gecesiyle gündüzüyle yoğun çalışmalar içinde çoğu zaman eş,ini ailesini çocuklarını ihmal ediyor. Milletimiz şunu bilmeli; bir doktor aynı zamanda bir eştir, onu evde bekleyen bir eşi var. Şunu unutmamalı bu hekim aynı zamanda bir annedir, Onu tekmelerken, ona yumruk atarken, onu bıçaklarken darp ederken hatta kurşunlarken bir anneyi bir babayı öldürüyor ya da bir annenin evladını öldürüyor. Evlere kadar hizmet götüren doktorların emek karşılığı şiddet olmamalı. Sağlık terörüne kurban verdiğimiz Dr.Ersin Arslan’ı, Dr. Aynur Dağdemir’i, Dr. Kamil Kurtun’u, Dr. Abdullah Miroğlu’nu rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

"Hizmet etme şevkimiz asla zaafa uğramayacak"

Darp edilen doktorun nişanlısı Dr. Metin Yiğit ise yaşanılan olayın diğer bir yönden kadına şiddet olduğunun altını çizerek, "Dil, din farkı gözetmeksizin mesleğini her koşulda özveriyle icra eden insanlara en çaresiz oldukları anda yardım eli uzatan sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu saldırıları nefretle kınıyoruz. Bilinmelidir ki bu saldırılar mesleğinin baharında görevini özveriyle yapmaya çalışma biz hekimlerin milletimize hizmet etme şevkini asla zaafa uğratmayacaktır. Gözaltına alınan bu saldırganın gereken cezayı alacağına inancımız tamdır, bu bizim yegane tesellimizdir. Bu saldırıları yapan zorbayı, sağlık teröristini ve bu saldırganları cesaretlendiren zihniyeti nefretle kınıyoruz" diye belirtti.

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşiresi Arife Arslan da hemşire olarak "Sağlıkçıya Dokunma" adlı şiiri okudu.