Ruhsatı ve onayı alır almaz, uzun zamandır takip ettikleri ve mevcut tedavilere cevap vermeyen 45 yaşındaki hasta N.S'yi Ocrevus tedavisine aldıklarını ifade eden Turan, hastalık seyrinin plaseboya göre yüzde 30 gerilediğini gözlediklerini, hastanedeki 10 hastanın tedavisine de ilerleyen günlerde başlayacaklarını bildirdi.

Tıp literatüründe "Primer Progresif MS" olarak adlandırılan ve hızla ilerlediği için kısa sürede hastayı engelli hale getirebilen birincil ilerleyici Multipl Skleroz (MS) hastalığına, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Nobel ödüllü teknoloji ürünü olan Ocrevus tedavi yöntemiyle müdahale edildi.

Turan, yaygın görülen MS hastalığında 1993 yılından bu yana 13 ruhsatlı ilaç tedavisi varken, bunların birincil ilerleyici MS'te denendiğini ancak başarı sağlanamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tedavi başarısı daha güçlü tedavilerin geliştirilmesine öncülük etmesi ve bu konuda çalışmaların hız kazanmasına yol açabilir. Ayrıca Ocrevus ataklı MS tiplerinde birinci basamak tedavilerin yetersiz olduğu durumlarda ikinci basamak tedavi olarak da onay almıştır. Bu ilaç eğitim hastaneleri ve üniversite hastanelerinde rapor edilmekte ve bu konuda tecrübeli doktor ve hemşireler tarafından uygulanmaktadır. Ocrevus 15 gün arayla 2 serum şeklinde verildikten sonra 6 ay sonra aynı şekilde tekrar edilmektedir. Bu tedavinin 4-5 yıllık sonuçlarını biliyoruz. Başlangıçta alerjik reaksiyonlar olabilir ancak hayatı tehdit eden veya ölümcül yan etki bildirilmemiştir."

