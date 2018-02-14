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Bitlis’te AMATEM ve ÇEMATEM açılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 12:40 | Son Güncelleme

Bitlis’te Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) açılıyor.Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan AMATEM ve ÇEMATEM, toplamda 30 milyon TL’lik bir yatırımla bu yılsonuna kadar hizmete açılacak.

Bitlis’te AMATEM ve ÇEMATEM açılıyor

Bitlis’te Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) açılıyor.
Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan AMATEM ve ÇEMATEM, toplamda 30 milyon TL’lik bir yatırımla bu yılsonuna kadar hizmete açılacak. Projesi tamamlanan, önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak inşaatı başlayacak olan tedavi merkezlerinin Bitlis’te önemli bir ihtiyaca cevap olacağı belirtildi.
Kısa süre içerisinde hazırlıkları tamamlanarak hizmete girmesi planlanan AMATEM ve ÇEMATEM sayesinde alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan hastaların yeniden hayata kazandırılacağı kaydedildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, 2018 yatırım programına alınan projenin Bitlis için büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Demiröz, “Madde bağımlılığı, hükümetimizin öncelikli mücadele alanlarından biridir. Artık biz de bu mücadeleyi ilimizde hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Uyuşturucuya bulaşmış vatandaşlarımıza çare, ailelerine de umut olacak bu merkezler sayesinde inşallah huzur ortamımızı korumaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bitlis’imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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