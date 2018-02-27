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Bitlis’te ilk kez tükürük bezi tümörü ameliyatı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 14:24 | Son Güncelleme

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde ilk kez tükürük bezi tümörü ameliyatı yapıldı.İki doktorun aynı anda yaptığı başarılı ameliyatla, 64 yaşındaki hastadan 5 santimetrelik tümör alındı.

Bitlis’te ilk kez tükürük bezi tümörü ameliyatı yapıldı

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde ilk kez tükürük bezi tümörü ameliyatı yapıldı.
İki doktorun aynı anda yaptığı başarılı ameliyatla, 64 yaşındaki hastadan 5 santimetrelik tümör alındı. Sağ paratis bezinin pleomorfik adenomu ameliyatını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Fatih Gül, “Hasta 10 gün önce hastanemize başvurdu. Biyopsi yapıldı ve biyopside tanı çıktı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Eren Yılmaz ile birlikte ameliyat kararı aldık ve durumu hastaya bildirdik. Hasta burada ameliyat olmak istediğini belirtti. Yapılan ameliyat bir saat sürdü ve hastadan 5 santimetrelik tümör alındı. Hastanın şu anki sağlık durumu çok iyi ve 3 gün gözetim altında tutarak taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bitlis’te ilk kez yapılan bu ameliyat için vatandaşlar önceden batı illerine gidiyorlarmış, ama artık bu ameliyatları biz burada yapabilecek ekip ve donanıma sahibiz” dedi.
Yaklaşık 3 yıldır hasta olduğunu söyleyen Yusuf Aksu ise, “Mutki’nin Geyikpınar köyünde ikamet ediyorum. Hastaydım, ama tümör olduğunu bilmiyordum. Buraya geldiğimizde öğrendik. Doktor arkadaşlar ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Benimle çok ilgilendiler ve ameliyatım iyi geçti. Şu an iyiyim, hepsine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Bitlis’te ilk kez tükürük bezi tümörü ameliyatı yapıldı

Bitlis’te ilk kez tükürük bezi tümörü ameliyatı yapıldı

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