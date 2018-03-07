Böbreği korumak için7 altın kural

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, böbrek hastalığına karşı vatandaşları uyararak, bol su içme, tuzu azaltma çağrısında bulundu.
Böbrek hastalıklarının tüm dünyada ve Türkiye’de son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirten Ergün Yanmaz, bunun en önemli sebebinin nefrotik ya da böbrekteki iltihabi hastalıklar, enfeksiyonlar, idrar sistemindeki sorunlar, polikistik böbrek hastalığı gibi kalıtımsal bozukluklar, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon olduğunu vurguladı.
Şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalıkları, obezite gibi unsurların kronik böbrek hastalığını tetikleyebileceğine de dikkat çeken Yanmaz, bu hastalıktan korunmak için 7 altın kural olduğunu hatırlatarak, “Öncelikle düzenli egzersiz yapmalı, sağlıklı beslenmeli ve ideal vücut ağırlığımızı korumalı, yiyeceklerimizdeki tuzu azaltmalı, yeterli günlük sıvımızı almalı, sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmalıyız. Ayrıca kan basıncı ve kan şekerimizi düzenli olarak ölçtürmeli, risk grubunda olduğumuzu biliyorsak, böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeliyiz” uyarısında bulundu.
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