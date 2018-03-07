Böbrek hastalarına uyarılar

Nefroloji Uzmanı Dr. İsmail Özer, “Özellikle böbrek hastası olanlar (en sık diyabet ve hipertansiyon) bu hastalıklarının tedavilerini düzenli yaptırmalı, diyete uymalı ve belirli aralıklarla böbreklerini kontrol ettirmelidirler” dedi.

Dünyada her yıl çok sayıda insan böbrek yetmezliği ile karşı karşıya kalabiliyor. Son yıllarda tanı ve tedavi olanaklarının gelişmesi erken dönemde hastalığın bulgularının tespit edilmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasında aktif rol oynuyor. Bunun yanı sıra nakil gerektiren durumlarda da son derece umut veren gelişmeler gözleniyor.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Nefroloji Kliniğinden Uzm. Dr. İsmail Özer kronik böbrek yetmezliği ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Dr. İsmail Özer, “Böbrek yetmezliği, böbreklerin fonksiyonunu geçici veya kalıcı bir şekilde yerine getirememesidir. Vücudun atması gereken toksik ve zararlı maddeler vücutta birikir ve birçok organ sistemine zarar vermeye başlar. Böbrek nakli kronik böbrek yetmezliğinin kesin tedavisidir. Kadavradan veya canlı vericilerden (anne-baba ve akrabalardan) alınan sağlıklı böbreğin hasta bireye nakledilmesi işlemidir. Kadavradan yapılan nakiller; bir hastanede özellikle yoğun bakım ünitelerinde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen bireylerden ailesinin de organ nakli organ bağışı yapması durumunda, cerrahi yöntemle böbreklerinin alınıp böbrek yetmezliğine uygun bireylere nakledilme işlemidir. Şeker hastaları, hepatit B ve hepatit C hastaları nakil olabilir. Aktif enfeksiyon tedavi edildikten ve uygun hale geldikten sonra hepatitli hastaların nakil olmasında hiçbir sakınca yoktur. Böbrek naklinde yaş sınırı yoktur, hastanın tıbbi durumu nakil için uygunsa yapılabilir. Özellikle böbrek hastası olanlar (en sık diyabet ve hipertansiyon) bu hastalıklarının tedavilerini düzenli yaptırmalı, diyete uymalı ve belirli aralıklarla böbreklerini kontrol ettirmelidirler. Verilen ilaçlar düzenli ve titiz bir şekilde kullanılmalıdır” diye konuştu.