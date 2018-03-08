Böbrek hastalığı Türkiye’de salgın halini almış halk sağlığı sorunu

Erzincan İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik, 8 Mart Dünya Böbrek günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, kronik böbrek hastalığının dünyada ve Türkiye’de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Müdür Hirik, açıklamasında: “ Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır.

Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Kronik Böbrek Hastalığının gelişme riski, kadınlarda erkeklerden daha yüksek olabilmektedir.

Bazı böbrek hastalıkları, örneğin lupus nefropati veya böbrek enfeksiyonu (akut veya kronik piyelonefrit) genellikle kadınları etkiler. Böbrek enfeksiyonları (çoğu idrar yolu enfeksiyonu kadar) kadınlarda daha sık görülmekte ve gebelikte risk artmaktadır. Bu yüzden iyi sonuçlar elde etmek için teşhis ve tedavi zamanında yapılmalıdır. İleri derecede kronik böbrek hastalığı ve yüksek tansiyonu olan gebelerde erken doğumlar ya da düşükler görülebilir.

Gebelikte karşılaşılan sorunlar böbrek hastalığı riskini arttırmaktadır. Genç kadınlarda preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), septik düşük (plesantanın enfeksiyonu) ve doğum sonu kanama (doğumdan sonra major kanamalar) akut böbrek hasarının önde gelen nedenleri arasında yer alır. Ayrıca kronik böbrek hastalığını tetikleyebilir.

Bakanlığımız, böbrekler ve kadın sağlığı konusunda toplum bilincini arttırmak, kadınlarda kronik böbrek hastalığı ve gebelikte erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının kadın sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 8 Mart günü ve haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Dünya Böbrek Günü teması “Böbrekler ve Kadın Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle kadın sağlığının ve özellikle böbrek sağlığının önemi üzerine düşünme fırsatı vermektedir. Dünya Böbrek Günü, 13.yıl dönümünde dünyadaki tüm kadınlar ve kızlar için sağlık eğitimi, sağlık ve böbrek hastalıklarının önlenmesi için uygun ve adil bir şekilde teşvik sağlamaktadır.

Sonuç olarak, kronik böbrek hastalığınız varsa ve gebeyseniz, aşırı lilodan kaçının, az tuz tüketin ve her gebe muayenenizde tansiyonunuzu mutlaka ölçtürün." dedi.