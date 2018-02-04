"Böbrek kanserlerinin yüzde 25'i ileri evrede teşhis ediliyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, böbrek kanserlerinin yüzde 25'inin ileri evrede teşhis edildiğini belirterek, bu kanser vak'alarının ileri evrede tanı alması nedeniyle tedavi seçeneklerinin azaldığını bildirdi.

Gümüş, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, böbrek kanserinin Türkiye'de erkeklerde 100 bin kişide 6,3, kadınlarda ise 100 binde 3,5 oranında görüldüğünü ve sıklık açısından tüm kanser türleri arasında 8'inci sırada yer alını ifade etti.

Gümüş, yüzde 25 oranında ileri evrede teşhis edilen böbrek kanseri konusundaki toplumsal farkındalığın yeterli seviyede olmadığına dikkati çekerek, yenilikçi tedavi yöntemlerinin ise böbrek kanserine karşı sürdürülen mücadele için umut verici olduğu müjdesini verdi.

Böbrek hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalık olan böbrek kanserinin genellikle böbrek bölgesinde ağrı, idrarda kanama veya ele gelen şişlik şeklinde kendini gösterdiğini ifade eden Gümüş, açıklamasını şöyle sürdürdü: