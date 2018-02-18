'Böbrek kardeşliği' iki aileyi hayata bağladı

İlknur SARGUT- Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- NİĞDE'DE yaşayan ve 20 yıldır böbrek hastası olan Ömer Boran, kardeşini böbrek yetmezliğinden kaybedince kendisinin de böbrek nakli olması gerektiğine karar verdi. Dilek Boran, eşi Ömer Boran'a böbrek vermek istemesine rağmen uyum sağlanamayınca 396 kilometre uzakta, Gaziantep'te böbrek bekleyen bir hastaya ulaşıldı. İstanbul'da buluşan Niğdeli Boran ve Gaziantepli Doğan aileleri Prof. Dr. Murat Tuncer tarafından gerçekleştirilen çapraz nakil ile 'böbrek kardeşi' oldular. Birbirlerini daha önce hiç tanımayan iki aileyi 'böbrek kardeşliği' buluşturdu. Niğdeli Ömer Boran'a (46), 20 yıl önce polikistik böbrek hastalığı (PKBH) teşhisi konuldu. Yıllarca diyalize girmeyi reddeden Ömer Boran aynı hastalıktan yaklaşık 1 buçuk ay önce kardeşini kaybetti. Kardeşinin acısıyla birlikte hastalığın ciddiyetinin farkına varan Boran, bir an önce nakil olmaya karar verdi. Kan uyumsuzluğu nedeniyle eşi Dilek Boran'ın böbreğini alamayan Boran, çapraz nakil başvurusunda bulundu.

İKİ AİLE İSTANBUL'DA BULUŞTU Gaziantep'te yaşayan ve 1 buçuk yıldır diyaliz tedavisi gören Hasan Doğan da (54), eşi Güllü Doğan'ın böbreği uyumlu olmayınca çareyi çapraz nakilde buldu. Ömer Boran, Güllü Doğan'dan, Hasan Doğan ise Dilek Boran'dan nakledilen böbrekle hayata tutundu. Polikistik böbrek hastalarının birinci derece yakınlarından böbrek alamadığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Böbrek Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, "Hastalarımızın her ikisi de polikistik böbrek hastalığı denilen genetik bir hastalığa sahipti. Bu hastalar genellikle annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve çocuklarından nakil alamayan hastalardır, ancak eşlerinden böbrek alabilirler" dedi. "ÇAPRAZ NAKİLLE YILDA 600 HASTA KURTULABİLİR" İki ailenin çapraz nakil sayesinde hayata tutunduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Tuncer, "Çapraz nakile tıpta 'böbrek kardeşliği' diyoruz. Hastalarımızın böbrek verecek yakınları oluyor fakat, kan grubu uyumlu olmayabiliyor, birtakım bağışıklık sistemi problemleri olabiliyor. Şu an yaptığımız nakillerin yüzde 5'ini çapraz nakille yapabiliyoruz. Bunu yüzde 20'ye çıkarabiliriz, o zaman yılda 600 kişinin hayatını kurtulur. Kan grubu uyumlu vericisi olmayan hastalarımızın hepsini çapraz nakil listelerine girmeye davet ediyorum" diye konuştu.