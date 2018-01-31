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Böbrek nakli oldu, 'Tuvalete gitmeyi özleyeceğimi düşünmemiştim' dedi

SAĞLIK HABERLERİ | 31.01.2018 12:33 | Son Güncelleme

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Ali Rıza Tokmak (45), doyasıya su içmenin keyfini yaşadığını belirterek, "Tuvalete gitmeyi özleyeceğimi hiç düşünmemiştim" dedi.Kronik böbrek yetmezliği hastası Ali Rıza Tokmak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Arif Aslaner'in gerçekleştirdiği böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. 5 yıldır kronik böbrek yetmezliği hastası olan; 4 yıldır periton diyalize, 8 aydır da hemodiyalize giren Tokmak, artık doya doya su içebiliyor. Hastanede 8 Ocak'ta yapılan operasyonun ardından idrar çıkışı başlayan Tokmak, "2018, bana şanslı geldi. İlk haftasında nakil oldum. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Tuvalete gitmeyi özleyeceğimi hiç düşünmemiştim. İdrar yoktu, tuvalet yoktu. Çok az su içebiliyordum. Belli miktar yiyebiliyordum. Hayatımın yarısı kaybolmuştu. Şimdi Allah'ıma şükür, tekrar sağlığıma kavuşacağım" diye konuştu. 'ÖMRÜMÜN YARISI GİTMİŞTİ'Kendisine böbrek bağışlayan aileye de teşekkür eden Tokmak, "Böbreği bana bağışlanan arkadaşın yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah, bin kere razı olsun; mekanı cennet olsun. Ailesi, büyük sevap işledi. Bu hastalık nedeniyle adeta ömrümün yarısı gitmişti. Bana sağlığımı tekrar sağladılar. Doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi. '2018 YILININ SÜRPRİZİ OLDU'Ali Rıza Tokmak'ın eşi Hatice Tokmak (44) ise sevinçli olduklarını belirterek, "Bu, bize 2018 yılının ilk haftasında sürpriz oldu. Eşim, sağlığına kavuştu. Böbreği verenlerden Allah razı olsun. Doktorlarıma, tüm personele teşekkür ediyoruz. Allah, bütün hastalara şifa versin" diye konuştu. YENİ YILIN İLK NAKLİYrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakır ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Arif Aslaner ise 2018 yılının ilk naklini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ali Rıza Tokmak'ın 5 yıldır kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu anlatan Doç. Dr. Aslaner, "Hastamıza, 8 Ocak'ta Manavgat Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen M.A.'nın (26) böbreğini naklettik. Hiç idrar çıkışı olmayan hastamız, şu anda idrar çıkarmaya başladı. Kendisi idrar çıkarmayı özlediğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde de taburcu olmasını planlıyoruz" dedi.

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