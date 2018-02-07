Böbrek naklinin yapıldığı hastanede hemşire oldu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 5 yıl önce böbrek nakli olan Furkan Çıtak (19), doktorlarının desteği ve teşviğiyle ameliyat olduğu hastanede hemşire oldu. Furkan Çıtak, kendisi gibi nakilli hastalara yardımcı olup moral veriyor.

Antalya'da doğuştan böbrek yetmezliği olan Furkan Çıtak, hastalığı nedeniyle çocukluğunu yaşayamadı. Sürekli diyet yapmak zorunda kalan, koşarken, oyun oynarken bile kısıtlamalarla karşılaşan Furkan Çıtak, hastalığı ilerleyince diyalize girmeye başladı. Çocuk yaşında diyalizin sıkıntılarına göğüs germek zorunda kalan Furkan Çıtak, böbrek nakli için başvurduğu bazı merkezlerde olumsuz yorumlar alınca hayata küstü. Furkan'la birlikte ailesi de 14 yıl boyunca sıkıntılı süreç yaşadı.

ANNESİ BÖBREĞİNİ VERDİ

2013 yılında Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Furkan'a, burada iyi haber verildi. Böbrek nakli olabileceği söylenen Furkan Çıtak, yaşadığı sıkıntılı yılların sone ereceğini öğrenince çok sevindi. Annesi Serap Çıtak (42) oğluna böbreğini vereceğini söyleyince, hemen tetkik ve testler yapıldı. Annenin böbreğinin uygun olduğuna karar verilince, ameliyat için hazırlıklar başladı. 2013 yılı Mayıs ayında annesinin verdiği böbrekle yaşama yeniden tutunan Furkan Çıtak, sağlığına kavuştu.

AMELİYAT OLDUĞU HASTANEDE İŞE BAŞLADI

Yaşadığı zorlu yıllar sona erip yeniden hayatla barışan Furkan Çıtak, hastalığı nedeniyle ara verdiği eğitimine devam etmek için plan yapmaya başladı. Ameliyat olduğu hastanede doktorlarına çocukluğundan bu yana doktor ya da hemşire olmak istediğini anlatan Furkan, destek görünce hemşire olmak için sınavlara girdi. Ameliyatını gerçekleştiren ekipteki doktorlarının hemşire olduğunda kendisiyle çalışabileceklerini söyledikleri Furkan Çıtak, Akdeniz Hedef Koleji hemşirelik bölümünü kazandı. Stajlarını ameliyat olduğu hastanede yapan Çıtak, eğitimini başarıyla tamamlayıp diplomasını alınca aynı hastanenin kapısını çaldı. Çıtak, doktorlarının ve hastane yönetiminin desteğiyle geçen yıl Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nde hemşire olarak göreve başladı.

'NAKİLDEN SONRA HIRSLA EĞİTİMİME DEVAM ETTİM'

Hastalığı boyunca pek çok sıkıntı çektiğini belirten Furkan Çıtak, “Nakil olduktan sonra sağlığıma kavuşunca eğitimime devam etmeye karar verdim. Çocukluğumdan bu yana doktor ya da hemşire olmak hayalimdi. Hemşireliği kazanınca sıkıntılı yıllara inat, hırsla okudum" dedi. Doktorlarından büyük destek gördüğünü söyleyen Furkan hemşire, hastaları tedavi etmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

HASTALAR ÖNCE ŞAŞIRIYOR SONRA TAKDİR EDİYOR

“Kendim hastaydım şimdiyse benim hastalarım oldu. Tedavi eden ben oldum" diyen Furkan Çıtak, hastalara hikayesine anlattığında önce çok şaşırdıklarını söyledi. Bazı hastaların kendisini takdir ettiğini, bazılarına da moral kaynağı olduğunu anlatan Furkan Çıtak, bazı hastaların 'Niye hemşire oldun? Onca sene zaten hastane içindeydin' sözlerine ise 'Sizi tedavi etmek için okudum' cevabını verdiğini ifade etti.

'BİZDEN BİRİNİ GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUZ'

15 yıl önce böbrek nakli olan Mustafa Köriş (65), tedavisini yapan Furkan hemşire ile ilgili “Bize moral oluyor. Biz bir aileyiz ve kendimizden birini görünce mutlu oluyoruz" dedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, Furkan ile ilk tanıştıklarında doğuştan böbrek yetmezliği nedeniyle birçok tedavi görmüş, pek çok aşamalardan geçmiş, 14 yaşında bir çocuk olduğunu belirterek, “Aslında biraz da hayata küsmüş durumdaydı. Ailesi de yıllar içinde üzgün ve yıpranmıştı. Bir umut arayışı içindeydiler" dedi.

Furkan'ın annesinin verdiği böbrekle hayata tutunduğunu kaydeden Dr. Yücetin, “Prof.Dr. Alper Demirbaş her zaman söyler 'Organ nakli mucizedir' diye. Bizim için hayatta kalmak büyük mucize, ama o hastaları hayata dahil ederek sağlıklarına kavuşturmak da çok önemli" diye konuştu.