Böbrek rahatsızlığı kadınlarda daha sık görülüyor

DUYGU YENER - Türk Böbrek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Timur Erk, kronik böbrek rahatsızlıklarının kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü belirterek "Kadınların böbrek sağlığını korumaları için daha dikkatli olmaları gerekiyor." dedi.

Erk, Türkiye'de kronik böbrek hastası kadın sayısının erkeklerden 1,5 kat fazla olduğunu söyledi. Bilimsel araştırmaların toplam nüfusta erkeklerin yüzde 12'sinin, kadınların ise yüzde 18,4'ünün hayatının bir döneminde böbrek hastalığının bir evresine yakalandığını ortaya koyduğunu belirten Erk, "Kadınların böbrek sağlığını korumalarını için daha dikkatli olmaları gerekiyor." diye konuştu.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, kadınların böbrek rahatsızlıklarına yakalanmamaları için aşırı tuz tüketmemeleri, düzenli egzersiz yapmaları ve sigara kullanmamalarını önerdi. Özellikle sık ağrı kesici kullanmanın böbreklere zarar verdiğine dikkati çeken Erk, su tüketiminin günde en az 2 litre olması gerektiğini vurguladı.

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