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Böbrek rahatsızlığı kadınlarda daha sık görülüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk: - "Kronik böbrek hastası kadın sayısı erkeklerden 1,5 kat fazla" - "Kadınların böbrek sağlığını korumaları için daha dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle sık ağrı kesici kullanımı böbreklere zarar veriyor"

DUYGU YENER - Türk Böbrek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Timur Erk, kronik böbrek rahatsızlıklarının kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü belirterek "Kadınların böbrek sağlığını korumaları için daha dikkatli olmaları gerekiyor." dedi.

Erk, Türkiye'de kronik böbrek hastası kadın sayısının erkeklerden 1,5 kat fazla olduğunu söyledi. Bilimsel araştırmaların toplam nüfusta erkeklerin yüzde 12'sinin, kadınların ise yüzde 18,4'ünün hayatının bir döneminde böbrek hastalığının bir evresine yakalandığını ortaya koyduğunu belirten Erk, "Kadınların böbrek sağlığını korumalarını için daha dikkatli olmaları gerekiyor." diye konuştu.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, kadınların böbrek rahatsızlıklarına yakalanmamaları için aşırı tuz tüketmemeleri, düzenli egzersiz yapmaları ve sigara kullanmamalarını önerdi. Özellikle sık ağrı kesici kullanmanın böbreklere zarar verdiğine dikkati çeken Erk, su tüketiminin günde en az 2 litre olması gerektiğini vurguladı.

- "21 bin 944 kişi böbrek nakli olmayı bekliyor"

Sağlık Bakanlığının tuz tüketiminde olduğu gibi günlük şeker tüketiminde de düzenleme yapmasının böbrek sağlığı üzerinde etkili olacağına dikkati çeken Erk, "Türkiye son yıllarda böbrek sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarda iyi bir seviyeye geldi. Bu hizmetlerin artmasındaki en büyük etken koruyucu sağlık hizmetlerinin artmasıdır." dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Erk, Türkiye'de 21 bin 944 kişinin böbrek nakli olmayı beklediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de böbrek nakilleri büyük oranda akrabadan yapılıyor. Beyin ölümü vuku bulduktan sonra kişinin yakınlarının buna onay vermeleri gerekir. Ne yazık ki 10 vakadan sadece 2'si organ bağışına 'evet' diyor. Bitkisel hayat ve beyin ölümü de karıştırılıyor. Beyin ölümünün geri dönüşü yok ama bitkisel hayatta geri dönüş, hayata dönüş söz konusu. Bu karıştırıldığı için sonuna kadar nihai ölüme kadar bekleniyor. Bilinçlendirme bu konuda çok önemli. Medyaya da bu konuda büyük görev düşüyor."

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