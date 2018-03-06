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Böbrek sağlığına dikkat için su dağıttılar

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak Sağlık Müdürlüğü personeli, 8 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla vatandaşa su dağıttı.Güroymak Sağlık Müdürlüğü personeli, böbrek sağlığına dikkat çekmek amacıyla Mehmetçik Parkı’nda su dağıtarak, vatandaşları bilgilendirdi.

Böbrek sağlığına dikkat için su dağıttılar

Bitlis’in Güroymak Sağlık Müdürlüğü personeli, 8 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla vatandaşa su dağıttı.
Güroymak Sağlık Müdürlüğü personeli, böbrek sağlığına dikkat çekmek amacıyla Mehmetçik Parkı’nda su dağıtarak, vatandaşları bilgilendirdi. Kronik böbrek hastalığı, böbrek fonksiyonlarında ya da böbreğin filitrasyon hızında önemli bir azalma olduğunda ortaya çıktığını vurgulayan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Altan Yıldırım, “Bu durum; yüksek tansiyon, kansızlık, kalp ve damar rahatsızlıklarına neden olur. Küresel olarak 500 milyon kişide, başka bir değişle her on kişiden birinde, herhangi bir düzeyde kronik böbrek rahatsızlığı görülmektedir. Tüm dünyada kronik böbrek rahatsızlığının en çok rastlanan nedenleri nefrotik ya da böbrekteki iltihabi hastalıklar,
enfeksiyonlar, idrar sistemindeki sorunlar, yüksek tansiyon ve şeker hastalığıdır. Kronik böbrek rahatsızlığının teşhisi kan ve idrar örnekleriyle yapılan basit laboratuvar testleriyle anlaşılmaktadır. Teşhis edilmemiş kronik böbrek rahatsızlığında ilk karşılaşılacak risk, gelecekte böbrek kaybına ve diyalize veya böbrek nakline neden olabilecek böbrek işlev kaybıdır” dedi.
Diğer risklerin ise kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı erken ölümlerin olduğunu ifade eden Yıldırım, “Son yıllarda böbrek rahatsızlıkları hızla artmaktadır. Dünyada 1,5 milyon kişi diyaliz veya böbrek nakli ile hayatta kalabilmektedir. Gelecek on yıl içinde bu sayının iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Kronik böbrek rahatsızlığının önlenmesi ve ertelenmesi amacı ile yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve sigara içen kişiler, 50 yaşın üzerindekiler, ailesinde şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kronik böbrek hastalığı olanların öncelikli olarak gerekli tetkikleri yaptırarak kontrollerini sağlamaları gerekmektedir.
Ayrıca kan şekeri ve kan yağları ve kansızlığın kontrolü, sigaranın bırakılması, fiziksel aktivitenin artışı, vücut ağırlığının kontrolünün sağlanması ile de kronik böbrek rahatsızlığına yakalanma riski azaltılabilir” şeklinde konuştu.

Böbrek sağlığına dikkat için su dağıttılar

Böbrek sağlığına dikkat için su dağıttılar

Böbrek sağlığına dikkat için su dağıttılar

Böbrek sağlığına dikkat için su dağıttılar

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