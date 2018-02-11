Böbrek taşı ağrılarından Perkütan yöntemiyle kurtulmak mümkün

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Gürkan Özkan, Perkütan Nefrolitotomi ile böbrekteki büyük ve komplex taşların ciltte 1 santimlik bir kesiden çıkarıldığını ve hasta için büyük kolaylık olan yöntem ile ertesi gün normal hayata geri dönülebildiğini söyledi.

Böbrek taşlarının, çok acı verici dayanılmaz ağrılara ve farklı sorunlara sebep olabildiğini hatırlatan Opr.Dr. Gürkan Özkan, "Böbrek taşı hastaları hayatları boyunca hiç görmedikleri kadar ağrılar çekmektedir. Bu ağrılar taşların boyutlarından dolayı bir çoğu kimselerde tedavi süreleri uzun olabilmektedir. Kimi ameliyat korkusu, kimi ise yanlış bilgilendirmeden ötürü hayatları boyunca çektikleri bu ağrılardan kurtulabilirme olanakları bulunuyor" dedi.

Giresun’dan Samsun’a gelen 48 yaşında Huri Yavuz’un söz konusu tedavi yöntemi ile sağlığına kavuştu. Huri Yavuz, doktoru Op. Dr. Gürkan Özkan’ın önerdiği Perkütan Nefrolitotomi (PCNL) yöntemi ile başarılı bir operasyon geçirdi. Büyük bir kolaylık olan bu yöntem sayesinde ertesi gün taburcu olan Huri Yavuz, normal hayatına geri döndü.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Gürkan Özkan, "Hastamızın böbrek taşı 2 santim olarak arak tespit ettik. Fakat biz 1 santimetrelik kesilen taşı dışarıya aldık. Tamamen taşsız hale getirdik. Bu Perkütan Nefrolitotomi yönteminin en güzel tarafı hastaya verdiği kolaylıktır. Çünkü 2 santimlik taşı 1 santimetrelik yerden çıkardığınızda hasta ertesi gün ayağa kalkıp normal işine hayatına dönebiliyor. Biz bu tekniği yapmasaydık, açık ameliyat yapsaydık hasta 1 ay iyileşme sürecinde bakıma muhtaç olacaktı. Özellikli 1.5 santim üzerindeki taşlarda başarılar uyguluyoruz. Hasta için kolaylık oluyor. Bizde hastayı çabucak günlük yaşamına döndürdüğümüz için mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.