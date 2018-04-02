Böbrek taşı olanlar dikkat

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, böbrek taşı olan kişilerin bol bol su tüketmesi, çay, kahve ve kola gibi içecekleri mümkün olduğunca kısıtlaması ve düzenli olarak egzersiz veya yürüyüş yapması gerektiğini söyledi.

“Böbrek taşı nedir, nasıl oluşur tedavisi nasıl yapılır?” gibi sorulara cevap veren Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, “Böbrek taşı, böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerdir. Bu taşların nasıl oluştuğu tam olarak bilinmese de; ailevi yatkınlık, doğuştan idrar yolları anomalileri ve bazı sistemik hastalıkların neden olabileceği yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Böbrek taşı, böbreğin pelvisinde ve böbreğin havuzcuğunda oluşabilir. İdrarda koruyucu olan bazı maddelerin vücut tarafından eksik üretilmesi taş oluşumuna neden oluyor. Toplumda oldukça sık görülen taşlar erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir” dedi.

Bol bol sıvı alın

Bol bol sıvı tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, şöyle devam etti: “Gün içerisinde yeterince sıvı almamak taş oluşum riskini artıran faktörlerdendir. Ailesinde taş öyküsü olanların taş oluşturma olasılığı yüksektir. Böbrek taşı hastalığı çoğunlukla 30-50 yaş aralığında görülür. Vücutta değişik şiddette ağrılara neden olan böbrek taşında idrarda kan da görülür.

Böbrek taşının tanısında görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar tetkikleri kullanılır. Röntgen filminde böbrek taşı varsa genellikle görülür. Bu film çekilirken hasta yatırılır. Fakat bütün taşlar direkt röntgen filminde görülmeyebilir. Bütün taşların görüldüğü sistem bilgisayarlı tomografidir.”