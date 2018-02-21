Böbrek taşı ve yeni tedavi yöntemleri!

Böbrek taşları her yaş grubunda oluşabilmekle beraber özellikle 30-60 yaş arasında daha sık görülmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülmektedir.Taş oluşturan hastaların yaklaşık yüzde 65 i 1.5 ile 8 yıl arasında tekrar taş oluşturmaktadır.

Hastalarda ne gibi şikayetler olur?



Böbrek taşı düşüren bir hastada en çok yakınılan semptom şiddetli ağrıdır bu ağrı taşın yerine ve büyüklüğüne göre yan taraftan başlayıp erkeklerde testise kadınlarda kasıklara kadar yansıyabilir. Ağrının yanı sıra idrarda kanama,yüksek ateş,bulantı-kusma ve idrar yolu enfeksiyonları görülebilir.

Böbrek taşı mevsimsel özellik gösterir mi?



Sıcaklıkların yükselmesi ve susuzluk oranın artması nedeniyle yaz mevsimde daha sık görülmektedir.Bu yuzden daha çok yaz aylarında olmakla beraber alınan sıvı oranın arttırılması gerekmektedir .Ek hastalık yoksa günlük 2.5-3 litre sıvı alınması önerilmektedir.

Korunmak için neler yapmalıyız?



Böbrek taşından korunmak için öncelikle altta yatan bir hastalık ya da patolojik bir durum varsa onların düzeltilmesi gerekir.Bunu yanında hastanın bol sıvı alması sağlanmalı(günlük2.5-3 litre) ve taşın cinsine göre uygun diyet programı sağlanmalıdır.Ayrıca masabaşı işlerde çalışılıyorsa mutlaka spor yapılmalı ve metabolizma hızlandırılmalıdır.