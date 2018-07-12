HABER

Böbrek ve şeker hastalarına yaz uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

SİVAS Numune Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr.

Böbrek ve şeker hastalarına yaz uyarısı

SİVAS, (DHA)- SİVAS Numune Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Gülşah Altun, böbrek ve şeker hastalarının yaz aylarında daha fazla su tüketmeleri gerektiğini söyledi.
Sivas Numune Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Gülşah Altun böbrek ve şeker hastalarının yaz aylarında sıvı alımında dikkat etmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Uzman Dr. Altun, sıcak havalarda sıvı alımının önemini vurgulayarak, "Yaz aylarında sıcakla beraber vücuttan su atımının da artacağı için sıvı alımının da artırılması gerekmektedir. Özellikle şeker ve böbrek hastalarının da tuz oranı azaltılmalı, su oranı ise artırılmalıdır. Kadınlarda günlük 1,5-2 litre, erkeklerde ortalama 2-2,5 litre su tüketilmesine ve bunun tüm güne yayılmasına dikkat edilmelidir. Sıvı alımında gazlı içecekler yerine mineral dengesi olan soda ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Aşırı kahve ve çayın idrar söktürücü etkisi olacağı için sıcak havalarda tüketimi azaltılmalıdır" dedi.
'SUSAMAYI BEKLEMEDEN SU TÜKETİLMELİDİR'
Susamayı beklemeden su tüketilmesi gerektiğini belirten Uzman Dr. Gülşah Altun, "Susamayı beklemeden su tüketilmeli ve dışarıda kalınan her yarım saat için ortalama 1 su bardağı fazla su tüketilmelidir. Özellikle şeker hastaları ana ve ara öğüne dikkat etmelidir. Ana ve ara öğünlerde kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşüren glisemik indeksi yüksek yiyecekler işlenmiş buğday ürünleri, pirinç, bol şekerli meyveler, gofret, bisküvi yerine; glisemik indeksi düşük bakliyatlar, ceviz, fındık, yoğurt gibi gıdaları seçmelidir. Süt ve yoğurt ürünleri elektrolit dengesizliğini önlediği için bolca tüketilmelidir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Böbrek ve şeker hastalarına yaz uyarısı

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Bebek kafası şekil bozukluğu nedir? Bebek kafası şekil bozukluğu nasıl oluşur? Bebek kafası şekil bozukluğu tedavisiBebek kafası şekil bozukluğu nedir? Bebek kafası şekil bozukluğu nasıl oluşur? Bebek kafası şekil bozukluğu tedavisi
Psikiyatrist Eren: 'Çocuk gelinler' de cezai önlemler kapsamında ele alınmalıPsikiyatrist Eren: 'Çocuk gelinler' de cezai önlemler kapsamında ele alınmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bebek kafası şekil bozukluğu nedir? Bebek kafası şekil bozukluğu nasıl oluşur? Bebek kafası şekil bozukluğu tedavisi

Bebek kafası şekil bozukluğu nedir? Bebek kafası şekil bozukluğu nasıl oluşur? Bebek kafası şekil bozukluğu tedavisi

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir? İnflamatuvar bağırsak hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir?

İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir? İnflamatuvar bağırsak hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir?

Meme büyütme estetiği emzirmeye engel mi?

Meme büyütme estetiği emzirmeye engel mi?

Kulak iltihabından korunmak için püf noktalar

Kulak iltihabından korunmak için püf noktalar

Hamilelikte balık tüketimi ne kadar olmalı? Anne adayları dikkat: Azı da çoğu da zarar

Hamilelikte balık tüketimi ne kadar olmalı? Anne adayları dikkat: Azı da çoğu da zarar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.