Böbrek yetmezliği AKM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜEAH işbirliği ile düzenlenen sağlık konferanslarında bu hafta AKM’de ‘Kronik Böbrek Yetmezliği Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Yöntemler’ konuşulacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. Bu kapsamda ‘Kronik Böbrek Yetmezliği Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Yöntemler’ konulu konferans katılımcılar ile buluşacak. 23 Mart Cuma günü, AKM’de gerçekleştirilecek programa Doç. Dr. Savaş Sipahi konuşmacı olarak katılacak. Konferansa tüm Sakaryalılar davet edildiği bildirildi.
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