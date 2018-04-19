"Böbrek yetmezliği sebeplerinin başında bilinçsiz ağrı kesici kullanımı var"

Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Sarıkaya, Türkiye’de görülen böbrek yetmezliği sebeplerinin başında bilinçsiz ağrı kesici kullanımı olduğunu söyledi. Sarıkaya, sağlıklı böbrekler için ’hareket edin’ ve ’su için’ önerisinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mavi Ev Konuşmaları’ vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Sarıkaya’nın konuk olduğu toplantıda ‘Böbrek ve İdrar Yolu Sorunları’ konuşuldu. AKM Perge Salonu’nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Uzm. Dr. Tevfik Sarıkaya, sigara ve alkol başta olmak üzere aşırı tuz tüketimi ve ağrı kesici kullanımına bağlı olarak vücuttaki hücre ölümünün arttığını ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasının hızlandığını söyledi.

Ağrı kesici ilaçlar böbrek düşmanı

Sarıkaya, "Yaşlanma süresince vücutta hücresel bir kayıp yaşanıyor ama hücrelerin ölümünü hızlandıracak sigara ve alkol tüketimi, yüksek tuz tüketimi ve aşırı ağrı kesici kullanımıyla böbreklere ciddi zararlar veriyoruz. Böbreklerimizi korumalıyız. Bunun için günlük 2 litre su tüketmek geliyor. Düzenli egzersiz yapmalıyız. Günde en azından bir saat yürüyüş yapmalıyız. Sigara ve alkol tüketmemeliyiz. Bilinçsiz ilaç kullanmamalıyız. Özellikle ağrı kesici kullanımına dikkat etmeliyiz. Bunlar masum ilaçlar değil. Türkiye’de böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bilinçsiz ağrı kesici kullanımıdır. Bunlardan kaçınacağız" diye konuştu.