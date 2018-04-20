"Böbrek yetmezliği sebeplerinin başında bilinçsiz ağrı kesici kullanımı var"

Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Sarıkaya, Türkiye’de görülen böbrek yetmezliği sebeplerinin başında bilinçsiz ağrı kesici kullanımı olduğunu söyledi. Sarıkaya, sağlıklı böbrekler için ’hareket edin’ ve ’su için’ önerisinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mavi Ev Konuşmaları’ vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Sarıkaya’nın konuk olduğu toplantıda ‘Böbrek ve İdrar Yolu Sorunları’ konuşuldu. AKM Perge Salonu’nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Uzm. Dr. Tevfik Sarıkaya, sigara ve alkol başta olmak üzere aşırı tuz tüketimi ve ağrı kesici kullanımına bağlı olarak vücuttaki hücre ölümünün arttığını ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasının hızlandığını söyledi.
Ağrı kesici ilaçlar böbrek düşmanı
Sarıkaya, "Yaşlanma süresince vücutta hücresel bir kayıp yaşanıyor ama hücrelerin ölümünü hızlandıracak sigara ve alkol tüketimi, yüksek tuz tüketimi ve aşırı ağrı kesici kullanımıyla böbreklere ciddi zararlar veriyoruz. Böbreklerimizi korumalıyız. Bunun için günlük 2 litre su tüketmek geliyor. Düzenli egzersiz yapmalıyız. Günde en azından bir saat yürüyüş yapmalıyız. Sigara ve alkol tüketmemeliyiz. Bilinçsiz ilaç kullanmamalıyız. Özellikle ağrı kesici kullanımına dikkat etmeliyiz. Bunlar masum ilaçlar değil. Türkiye’de böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bilinçsiz ağrı kesici kullanımıdır. Bunlardan kaçınacağız" diye konuştu.
İdrar kaçırma ve çeşitleri
Toplantıda idrar yolu sorunları ve idrar kaçırma hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Sarıkaya, bu durumdan dolayı kişinin sosyal hayatı ve yaşam kalitesinin büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekerek, "Toplumumuzda 65 yaş üzeri erkeklerde yüzde 21.5, kadınlarda da yüzde 57 idrar kaçırma saptanmıştır. İdrar kaçırmanın üç farklı tipi vardır. Bunlardan bir tanesi ‘aşırı aktif mesane’ yani sıkışma tipinde kaçırma. İdrarınız gelince ani bir sıkışma oluyor ve tuvalete yetişemeden kaçırma oluyor. Bu yaşlılarda en çok görülen tiptir. Parkinson gibi kas ve sinir sistemini etkileyen hastalıkların varlığı sıkışma tipi idrar kaçırmaya neden olabilir. İkinci tipimiz ise stres tipi idrar kaçırmadır. Bu karın içi basıncın artmasıyla oluşan idrar kaçırma durumudur. Bu durum kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Öksürünce, gülünce, hapşırınca idrar kaçırma yaşanabilir. Bu kadınlarda genital bölgedeki kasların zayıflamasından kaynaklanıyor. Son olarak taşma tipi idrar kaçırma daha çok erkeklerde görülüyor. İdrar torbasında biriken idrar ve boşaltamadığı için torba şişiyor ve belli bir kapasiteye ulaşınca o idrarı taşıyamaz oluyor ve taşma şekilde idrar kaçıyor. Prostatlı hastalarda bunu görüyoruz. Hasta idrar kaçıyorum diye gelir ama aslında idrarını yapamıyordur. Kasların zayıflamasına sebep olan şeker hastalığı, alkol kullanımı, kas gevşetici kullanımı, idrar torbasının kasılabilme özelliğini azalttığı için bu tür şikayetlere sebep oluyor" ifadelerini kaydetti.
Yaşam stili değişikliği ile tedavi
İdrar kaçırmanın tedavisine de değinen Sarıkaya, "Davranışsal ve ilaçsız tedaviler uygulanır. Sıkışma ve stres tipi idrar kaçırmada ilk aşamada davranışsal tedavi uygulanır. İlk adım olarak kafein ve alkol kullanımını kısıtlıyoruz, sıvı alım miktarının ve zamanlamasını ayarlıyoruz. Eğer hasta kiloluysa kilo vermesini söylüyoruz. Yaşam stili değişikliğiyle idrar kaçırma şiddetinde yüzde 61 azalma görülüyor. Kegal egzersizini öneriyoruz. Kegal egzersizleri kadın ihtiyaçları doğrultusunda çıkmış olsa da, erkeklerde görülen idrar kaçırma sorununa karşı egzersizlerin faydalarından yararlanılmakta" dedi.
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