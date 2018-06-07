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Böbrekleri 2 hastaya nakledildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de beyin kanaması teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Muharrem Karlık'ın (74) bağışlanan böbrekleri, 2 hastaya nakledildi.

Böbrekleri 2 hastaya nakledildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de beyin kanaması teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Muharrem Karlık'ın (74) bağışlanan böbrekleri, 2 hastaya nakledildi.
Kent merkezinde yaşayan evli Muharrem Karlık, 4 gün önce beyin kanaması geçirince, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muharrem Karlık'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil koordinatönlerinin görüştüğü aile, Karlık'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil merkeziyle temasa geçildi. Sabaha karşı hastaneye gelen ekip, Muharrem Karlık'ın 2 böbreğini operasyonla aldı. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne götürülen böbrekler, burada nakil bekleyen 2 hastaya takıldı.
Karlık'ın ailesine teşekkür eden Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, "Karlık'tan alınan 2 böbrek, iki hastaya umut oldu. Kararlarından dolayı fedakar aileye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

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