Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçirip, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Satu Işık'ın (52) böbrekleri, 2 kişiye umut oldu.
Bafra ilçesinde yaklaşık 10 gün önce yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren Satu Işık, 5 gün önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Satu Işık'ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti. OMÜ Organ Nakil Koordinatörü hemşire Birgül Tan'ın görüştüğü aile, Işık'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Satu Işık'ın iki böbreği, operasyonla alındı.
Böbreklerden birinin aynı hastanede yapılacak ameliyatla bir hastaya nakledileceği belirtildi. Diğer böbrek ise Ankara'da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak, acılı aileye gösterdikleri duyarlı ve onurlu davranış için teşekkür ettiğini belirterek, "Ülkemizde binlerce kişi organ ve doku bekliyor. Her yıl bir kısmını kaybediyoruz. O insanların tek çaresi organ nakli olmalarında. Acılı ailemizin verdiği kararla iki hastaya organ nakli yapılacak. Bu kararla bu iki hastaya yeni bir hayat şansı tanımış oldular. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.
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