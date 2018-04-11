HABER

Böbrekleri ve karaciğeri hastalara umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 77 yaşındaki kadının iki böbreği ve karaciğeri başarılı bir operasyonla alınarak 3 hastaya ulaştırılmak üzere Bursa’ya gönderildi.Balıkesir’de ani gelişen beyin damarı tıkanıklığı nedeni ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne başvuran 77 yaşındaki H.Ö.

Böbrekleri ve karaciğeri hastalara umut oldu

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 77 yaşındaki kadının iki böbreği ve karaciğeri başarılı bir operasyonla alınarak 3 hastaya ulaştırılmak üzere Bursa’ya gönderildi.
Balıkesir’de ani gelişen beyin damarı tıkanıklığı nedeni ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne başvuran 77 yaşındaki H.Ö. isimli kadının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastane Organ Doku Koordinatörleri Ömer Atsal ve Fuat Çöken, acılı aile görüşerek organ bağışı konusunda onay aldı. Uludağ Tıp Fakültesi’nden gelen doktorlarca merhum H.Ö.’nün iki böbreği ve karaciğeri alınarak organ nakli bekleyen 3 hastaya ulaştırılmak üzere Bursa’ya gönderildi.

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladıSaadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldiTaksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

68 yaşında dördüncü evre prostat kanserini yendi!

68 yaşında dördüncü evre prostat kanserini yendi!

Kilo kontrolünün sırrı kahvaltı!

Kilo kontrolünün sırrı kahvaltı!

Hamilelikte yapılması yanlış davranışlardan uzak durun!

Hamilelikte yapılması yanlış davranışlardan uzak durun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.