Böbrekleri ve karaciğeri hastalara umut oldu

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 77 yaşındaki kadının iki böbreği ve karaciğeri başarılı bir operasyonla alınarak 3 hastaya ulaştırılmak üzere Bursa’ya gönderildi.

Balıkesir’de ani gelişen beyin damarı tıkanıklığı nedeni ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne başvuran 77 yaşındaki H.Ö. isimli kadının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastane Organ Doku Koordinatörleri Ömer Atsal ve Fuat Çöken, acılı aile görüşerek organ bağışı konusunda onay aldı. Uludağ Tıp Fakültesi’nden gelen doktorlarca merhum H.Ö.’nün iki böbreği ve karaciğeri alınarak organ nakli bekleyen 3 hastaya ulaştırılmak üzere Bursa’ya gönderildi.