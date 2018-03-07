Böbrekleriniz gebeliğe uygun mu?

Dünya’da 500 milyonu aşkın kişi kronik böbrek hastalığı ile yaşıyor. Ülkemizde ise her 7 kişiden biri böbrek hastası. Bu yıl Dünya Böbrek Günü’nün teması: “Böbrekler ve kadın sağlığı”. Kronik böbrek hastalığının kadınlardaki en sık 8. ölüm nedeni olduğunu dünyada her yıl yaklaşık 600 bin kadın kronik böbrek hastalığı nedeni ile hayatını kaybettiğini söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat özellikle hamile kalmayı düşünen böbrek hastaları için merak edilen soruları yanıtladı.

Gebeliğe iyi hazırlanmak gerekir



Böbrek idrar oluşturarak vücut su ve elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor) dengesini sağlayan organımızdır. Gebelikte gerek su ve elektrolit dengesinde gerekse böbrek işlevlerinde bazı değişiklikler olur. Daha önceden mevcut olan böbrek hastalıkları gebelik sırasında şiddetlenebilir, hastalar gebeliğe iyi hazırlanmazlarsa ciddi sorunlarla karşılaşılabilir.

Sık idrar yolu iltihabı geçiriyorum. Ne yapmalıyım?



Öncelikle nedeni araştırılmalıdır. Gebelik esnasında bazı radyolojik incelemeler bebek için sakıncalı olduğu için yapılamayabilir, örneğin bilgisayarlı tomografi çekilemeyebilir. Enfeksiyona zemin hazırlayan neden bulunmalı ve tedavi edilmelidir.