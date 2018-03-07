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Böbrekleriniz gebeliğe uygun mu?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 16:46 | Son Güncelleme

Dünya’da 500 milyonu aşkın kişi kronik böbrek hastalığı ile yaşıyor. Ülkemizde ise her 7 kişiden biri böbrek hastası. Bu yıl Dünya Böbrek Günü’nün teması: “Böbrekler ve kadın sağlığı”. Kronik böbrek hastalığının kadınlardaki en sık 8. ölüm nedeni olduğunu dünyada her yıl yaklaşık 600 bin kadın kronik böbrek hastalığı nedeni ile hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Tekin Akpolat özellikle hamile kalmayı düşünen böbrek hastaları için merak edilen soruları yanıtladı.

Böbrekleriniz gebeliğe uygun mu?

Dünya’da 500 milyonu aşkın kişi kronik böbrek hastalığı ile yaşıyor. Ülkemizde ise her 7 kişiden biri böbrek hastası. Bu yıl Dünya Böbrek Günü’nün teması: “Böbrekler ve kadın sağlığı”. Kronik böbrek hastalığının kadınlardaki en sık 8. ölüm nedeni olduğunu dünyada her yıl yaklaşık 600 bin kadın kronik böbrek hastalığı nedeni ile hayatını kaybettiğini söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat özellikle hamile kalmayı düşünen böbrek hastaları için merak edilen soruları yanıtladı.

Gebeliğe iyi hazırlanmak gerekir

Böbrek idrar oluşturarak vücut su ve elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor) dengesini sağlayan organımızdır. Gebelikte gerek su ve elektrolit dengesinde gerekse böbrek işlevlerinde bazı değişiklikler olur. Daha önceden mevcut olan böbrek hastalıkları gebelik sırasında şiddetlenebilir, hastalar gebeliğe iyi hazırlanmazlarsa ciddi sorunlarla karşılaşılabilir.

Sık idrar yolu iltihabı geçiriyorum. Ne yapmalıyım?

Öncelikle nedeni araştırılmalıdır. Gebelik esnasında bazı radyolojik incelemeler bebek için sakıncalı olduğu için yapılamayabilir, örneğin bilgisayarlı tomografi çekilemeyebilir. Enfeksiyona zemin hazırlayan neden bulunmalı ve tedavi edilmelidir.

4 aylık hamileyim, idrarımda iltihap saptandı. Antibiyotik kullanabilir miyim?

Bazı ilaçların gebelikte kullanılması doğru değildir ama gebelikte güvenle kullanılabilecek birçok ilaç vardır. Doktorunuz gebe olduğunuzu biliyorsa bebeğinize dokunmayacak bir ilaç vermiştir. Bir yakınmanız olmasa da doktorunuzun önerdiği ilacı kullanmanız gerekebilir. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu hızla yayılabilir, düşüğe neden olabilir.

İdrarımda kanama var. Gebe kalmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Yapılması gereken öncelikle kanamanın nedenini bulmaktır. Kanama eğer taşa bağlı ise ve bu durum tedavi edilmezse gebelik çok sıkıntılı geçebilir. Kanamanın nedeni nefrit yani böbreğin mikrobik olmayan iltihabi hastalığı ise gebe kalmadan önce bu sorun kontrol altına alınmalıdır. Nefritin diğer bir bulgusu da idrarda protein olmasıdır. İdrarında protein kaybı ve kanama olan hastaların gebe kalmadan önce bu sorunlarını çözmelerinde, bu sorunların kontrol altına alınmasında büyük yarar vardır.

Böbrek nakli oldum, gebe kalabilir miyim?

Böbrek nakli, kronik böbrek hastalığının en ideal ve başarılı tedavi yöntemidir. Hastaların gebe kalma ve gebeliğin normal süresini tamamlama şansları artar. Gebelik takılan böbreği olumsuz etkileyebilir. Hastalara önerilen nakilden sonra 2 yıl beklemeleri ve doktorları ile konuşarak bebek sahibi olmalarıdır.

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Anahtar Kelimeler:
böbrek gebelik

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