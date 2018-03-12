Boğaz ağrısı çocukları öldürebilir!

Özellikle okul çağındaki çocukların kabusu olan ve halk arasında ‘beta’ adıyla da bilinen ‘A grubu beta hemolitik streptokok’ bakterileri ciddi boğaz enfeksiyonlarına neden oluyor. En çok 5-15 yaş arasındaki okul çocuklarında görülüyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükrü Yener, tonsillofarenjit adı verilen bu enfeksiyonun antibiyotiklerle tedavi edilmediği takdirde böbrek iltihabı (nefrit), kızıl ve romatizmal ateş gibi hastalıklara da yol açabileceğini söyledi. YÜKSEK ATEŞ EN ÖNEMLİ BELİRTİ



Dr. Yener enfeksiyonun belirtilerini şöyle anlattı: Hastalık boğaz ağrısı ani olarak başlar, beraberinde yutkunurken ağrı, tireme ve yüksek ateş de vardır. Tükürüğü yutmak, ağzı açmak, su içmek bile ağrılı olduğundan ve ateş ve terleme ile sıvı kaybından dolayı hastanın vücudu susuz kalabilir. Bademcikler şiş ve kırmızıdır, bazen üzerlerinde beyaz iltihaplar, yumuşak ve sert damakta küçük, kırmızı benekler oluşabilir. Boyundaki lenf düğümleri şişebilir ve ağrılı olabilir. Bazı hastalarda baş ve vücut ağrıları, deri döküntüleri, bilhassa küçük çocuklarda bulantı kusma gelişebilir.

ELLERDEN BULAŞIYOR!



Bu mikrop temel olarak solunum yoluyla bulaşır. Ev-okul-yatakhaneler gibi çok kişinin bir arada olduğu küçük kalabalık yerlerde bulaşma ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle çocuklara, düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Mikrop vücuda girdikten 2-4 gün içinde hastalık yapar. Kış ve ilkbahar aylarında daha sık görülür. Tedavi edilmeyen beta bakterisi kalp romatizması, artrit ve nefrit gibi ciddi hastalıklara neden olabilir… • KALP ROMATİZMASI: Tedavi edilmemesi durumunda beta mikrobu; hastaların kalp ve sinir sisteminde kalıcı hasar yaratarak, halk arasında kalp romatizması olarak bilinen Akut Romatizmal Ateş hastalığının ortaya çıkmasına neden olur. Bu durumdaki hastalarda ateş, yorgunluk nefes darlığı, merdiven çıkamama ve nefes nefese kalma gibi belirtileri vardır. Bu durum ilerleyen dönemlerde de kalp yetersizliğine neden olur. Beta mikrobu işte bu nedenle çok tehlikelidir; yani basit bir boğaz enfeksiyonu, kalp yetersizliğine ve kalp kapakçıklarında üfürüme bile neden olabilir.