ARTVİN (AA) - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Kahvaltıda et, sucuk, kavurma yemiyor muyuz. Elbette kahvaltıda çağ döner de yenir. Artvin döneri çok meşhur, bol bol yiyebilirsiniz ama yanında ekmek, pilav, makarna, patates kızartması yemeyin diyoruz. Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme şart. Bol bol çağ kebabı, köy tavuğu ve Trabzon yağı yemeniz şart." dedi.

Prof. Dr. Karatay, Artvin Kredi Yurtlar Kurumunca organize edilen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" programına katılmak üzere kente geldi.

Program öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Karatay, hiçbir programında diyet konuşmadığını belirterek, "Ben doğal sağlıklı beslenmeyi anlatıyorum. İnsanın vücudunda neye ihtiyaç var, insanın vücudunda ne eksik olursa sağlığına zarar verir bunu anlatmanın gayretindeyim. Kesinlikle şu diyeti, bu diyeti yapın demiyorum." ifadesini kullandı.

Şeker hastalığının en önemli nedeninin "yanlış beslenme" olduğunu anlatan Karatay, "Bu hastalık kesinlikle genetik değil." diye konuştu.