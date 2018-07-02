"Bol su beyazlatıcı diş macunlarından daha etkili olabilir"

İSTANBUL, (DHA)-İLAÇ, sigara, çay, kahve, gibi yiyecek ve içeceklerin dişlerin rengini bozduğuna dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cenker Zeki Koyuncuoğlu, bol su ile ağzı çalkalamanın beyazlatıcı macunlardan daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyledi.

Dişlerimizin beyaz renginin; yapısal nedenler, ilaç kullanımına bağlı ya da alışkanlıklarımıza ve tükettiğimiz gıdalara bağlı olarak bozulabildiğine belirten Dr. Öğr. Üyesi Cenker Zeki Koyuncuoğlu "Dış kaynaklı sebeplerin başında sigara geliyor. Ayrıca çay, kahve, kola ve kırmızı şarap gibi içecekler de dişlerdeki beyaz rengin bozulmasına yol açabiliyor" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Koyuncuoğlu, dişlerin doğuştan ya da hatalı, aşırı antibiyotik kullanımına bağlı lekelenmelerin diş beyazlatma veya dolgu uygulamaları gibi girişimsel işlemlerle tedavi yapılabildiğini belirtirken, tüketilen gıdalardan veya nargile-sigara gibi tütün kullanımına bağlı olarak sonradan renklenen dişlerin temizliğinin ise diş hekimleri tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Koyuncuoğlu, bu işlemin ardından hastaların evde doğru ve yeterli ağız bakımı uygulamaları ile bu durumu korumanın önemli olduğunu söyledi.