Bölgenin ilk Plastik Rekonstrüktif merkezi açıldı

Elazığ’da bölgenin ilk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Op. Dr. Ahmet Arslan’ın koordinesinde hizmete giren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Merkezinin açılış ve tanıtım kokteyline çok sayıda davetli katıldı. Üniversite yıllarında da Elazığ’da okuyan Op. Dr. Arslan, yaklaşık 5 yıldır Elazığ’da özel bir hastanede çalıştığını ve memleketinde böyle bir yatırımla kendi kliniğinde hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Armada Plastik Cerrahi olarak Malatya ve Van dahil bünyelerinde 3 estetik merkezi olduğunu belirten Arslan, sadece Elazığ için değil, Elazığ dışından hasta kabul edecek şekilde merkezlerini faaliyete geçirdiklerini ifade etti.

Elazığ’ın sağlık şehri olmasında merkezlerinin açılışının büyük önem arz edeceğini belirten Arslan, kentin sağlık sektöründe belli bir ivmeyi kazandığını ve Fırat üniversitesi Tıp Fakültesi’nin de Elazığ’da bulunmasının bunu biraz daha hızlandırdığını dile getirdi.

Sağlık sektörünün geliştirilmesinin bütün birimleriyle gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Arslan, sağlık alanında yatırımlarının devam edeceğini de kaydetti.

Estetik Cerrahi Merkezlerinin Koordinatörlüğünü Dr. Tuğba Arslan’ın, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşında ise Op. Dr. Ahmet Arslan görev alacağı aktarıldı. Açılan merkezin plastik cerrahide estetik operasyonlar, saç ekimi, lazer tedavileri, leke tedavisi, cilt yenileme ve kırışıklık tedavisi, akne ve akne skarlarının tedavisi, meme cerrahisi, burun estetiği ve vücut şekillendirme, obezite cerrahisi sonrası zayıflamaya bağlı deri sarkmalarının tedavisi konusunda da hizmet vereceği bildirildi.