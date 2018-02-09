Bolu Belediyesi’nden hasta yakınları için konuk evi

Bolu Belediyesi, şehir dışından tedavi için Bolu’ya gelen ve ekonomik durumları kötü olan hastaların yakınları için kurduğu konuk eviyle hizmet veriyor.

Bolu Belediyesi ekipleri, 9 yıldır kesintisiz olarak her Perşembe günü hastaları evlerinde ziyaret ediyor ve ailenin başka sıkıntılarının olup olmadığının tespitini yapıyor. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın özel olarak katıldığı hasta ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit,Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Şerife Koçyiğit, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Timuçin Erem de bulunuyor.

Hastalarla konuşması için ekip oluşturuldu

Hasta ziyaretlerinin Bolu Belediyesi’nin yürüttüğü en uzun proje olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, hastaların sağlıklarının yanı sıra yaşam standartları ile ilgili de tespitlerin yapıldığını belirterek, “bazı yatalak hastaların yıkanması gerektiği için haftada 1 gün onları yıkıyoruz. Bazı hastaların konuşmaya ihyaçları oluyor ve bir ekibimiz de onlarla konuşarak rahatlamalarını sağlıyor” şeklinde konuştu.

Şehir dışından gelen hasta yakınları da düşünüldü

Sağlık birimleri açısından Bolu’nun iyi seviyelerde olduğunu ve şehir dışından çok sayıda hastanın Bolu’yu tercih ettiğini kaydeden Alaaddin Yılmaz, “şehir dışından gelen bu hastaların yakınlarından ekonomik durumları iyi olanlar için kalacak yer sorunu yok. Ama ekonomisi kötü olan hasta yakınlarının kalacak yer sorununu bizim belediye olarak çözmemiz gerekiyordu. Şehrimize şifa bulmak için gelen hasta yakınlarının kalacak yeri olmayanlarını, oluşturduğumuz konuk evinde misafir ediyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz ayrıca, Bolu Belediyesi’nin oluşturduğu konuk evinden sadece hasta yakınlarının değil engelli çocuk sahiplerinin de faydalanabildiğini söyleyerek, “engelli çocuğu olan bir aile, çocuğunu kısa vadede yada bir kaç günlük süre için konuk evinde bırakabiliyor” ifadelerini kullandı.