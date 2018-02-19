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Bolu’ya ‘inme merkezi’ açılacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 18:33 | Son Güncelleme

Bolu’da inme geçiren hastaların tedavilerinin daha hızlı ve etkili yapılması için önümüzdeki günlerde kurulması planlanan ‘inme merkezi’ için çalışmalar başladı.Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.

Bolu’da inme geçiren hastaların tedavilerinin daha hızlı ve etkili yapılması için önümüzdeki günlerde kurulması planlanan ‘inme merkezi’ için çalışmalar başladı.
Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün ve ekibi, kurdukları inme ekibi ile hastalara umut oluyorlar. Son 6 ayda 20 hastaya müdahale eden Ögün ve ekibi, geçtiğimiz günlerde inme geçirdikten 3 saat sonra ailesi tarafından hastaneye getirilen 83 yaşındaki Fatma Özcan’a müdahale ederek sağlığına kavuşmasını sağladı. Yrd. Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, hasta ve hasta yakınlarına inme durumuyla karşılaştıklarında hiç zaman kaybetmeden ilk 4-5 saat içinde hastanelerine başvurmalarının çok önemli olduğunu belirtti.
İnme merkezinin açılması ve gerekli izinlerin alınması için çalışmalara başlanıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, “Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi inme ekibi tarafından inme konusunda çok başarılı tedaviler gerçekleşiyor. Son 6 ay içinde 20 hastaya müdahale eden ekibimizle başladığımız bu yolda çok daha donanımlı bir şekilde devam etmeyi, yani inme merkezi kurmayı planlıyoruz. İnme merkezi kurulduğunda daha fazla hastaya çevre illere ve daha uzun sürelerde kurumumuza ulaşan hastaları da tedavi şansımız olacak” dedi.

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