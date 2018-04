Botoks artık anal fissür tedavilerinde de kullanılıyor

Yaşlılık etkilerini azaltmak için kullanılan botoksun genel cerrahide de kullanım alanları genişliyor. Botoks artık anal fissür, yani makat çatlağı tedavisinde de kullanılabiliyor.

Anal bölgede yırtık anlamına gelen ’anal fissür’, hastanın sosyalitesini tamamen bozan ve tuvaletten korkutan ağrılı bir hastalık. Anal fissürün sert kalın bir dışkının anüsü yırtması ile ortaya çıkmakta olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Gülcü, "Hastalığın önlenebilmesi için tuvalet ihtiyacının asla ertelenmemesi ve fast food’dan uzak durulması çok önemlidir. En önemli tedavisi cerrahi ameliyat olan anal fissür, kadınların güzelleşmek ve gençleşmek için kullandığı botoks ile de tedavi edilebilmektedir. Makat bölgesinde zonklayıcı tarzda bir ağrı, bacağa kadar uzanan sızılama, dışkılama esnasında bıçak kesiği gibi bir his ve makattan kanama olduğunda anal fissür varlığından şüphelenmelidir. Anal fissür genellikle birkaç hafta içinde düzelir, ancak 4-6 hafta içinde iyileşmezse kronik fissür olarak adlandırılır. Anal fissüre kabızlık, sert dışkılama, ishal atakları, doğum gibi çeşitli nedenler sebep olabilir. Bununla birlikte bazen fissür için açık bir neden yoktur" dedi.

Botoksun kasların aşırı kasılmalarını önleme esasıyla fonksiyon gördüğünü ifade eden Gülcü, "Botoksu makatın çevresindeki kas içine enjekte etmek, rahatlamasına ve kas gerginliğinin azaltmasına neden olacaktır. Bu, ağrıyı azaltacak ve fissürdeki kan akışını artıracak ve doğal olarak iyileşmesini sağlayacaktır. Botoks enjeksiyonundan sonra anal fissür iyileşmesinin başarı oranı her 100 tedaviden 70-90’ındadır. Bazen enjeksiyonun tekrarlanması gerekebilir ve bu da her 100 tedaviden 50’sinde başarılıdır’’ diye konuştu.

Tüm anal fissür tedavileri sonrasında anal fissürün tekrar etme riskinin bulunduğunu belirten Gülcü, botoksun en önemli özelliğinin ileride hastalık tekrar etse bile hastaya ek yük getirmeden hastalığın tedavi edilebileceğini ve cerrahi sonrası gelişen nükslerin tedavisinin daha zor ve daha sıkıntılı olduğunu sözlerine ekledi.