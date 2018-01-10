Botoks mağduru olmamak için bunlara dikkat edin

Prof. Dr. Onur Erol’a göre hastaların da bilinçli olması, sonradan üzülmemek için fiyat değil kalite odaklı seçimler yapması gerekiyor.

Klinik dışı ortamlarda asla işlem yaptırmayın

Botoks, dolgu, mezoterapi gibi enjeksiyonu uygulamaları tıpkı ameliyathaneler gibi üst düzey steril koşulların sağlandığı ortamlarda gerçekleştirilmeli. Güzellik salonları, kuaförler, spa merkezleri, kalıcı makyaj salonları vb. yerler bu uygulamaları yapmaya yetkisi olmayan, illegal çalışan yerlerdir. Muayenehane, klinik ve hastane dışında yapılan uygulamalar sağlığınızı riske atar.

Doktor olmayan kişilere işlem yaptırmayın

Botoks, dolgu gibi işlemler, en doğru şekilde uzmanlık alanı deri olan Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Uzmanları ve Dermatoloji uzmanları tarafından yapılabilir. Bu kişiler, size bu uygulamaları yapabilmek için 12 sene tıp eğitimi almış kişilerdir. Donanımları bu işlemleri tüm riskleriyle yönetmeye elverişlidir.

Kullanılan ürün hakkında bilgi talep edin

Mümkünse FDA onayı olan bir ürün kullanılmasını talep edin, ürünün etkinlik ve yaygınlığını siz de araştırın.