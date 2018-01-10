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Botoks mağduru olmamak için bunlara dikkat edin

SAĞLIK HABERLERİ | 10.01.2018 09:34 | Son Güncelleme 7 saat önce

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol, doping malzemelerinin botoks olarak satılmak üzereyken yakalanması üzerine bir açıklama yaptı. Uygulama yaptıracakların dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çeken Erol; “Güzelleşeceğim derken pişman olmamak için, sağlığınızı emanet ettiğiniz kişilerin uzman hekim olasına dikkat edin, uygulanacak işlem hakkında bilgi sahibi olmadan karar vermeyin, doktorunuzdan bilgi talep etmekten çekinmeyin” dedi.

Botoks mağduru olmamak için bunlara dikkat edin

Prof. Dr. Onur Erol’a göre hastaların da bilinçli olması, sonradan üzülmemek için fiyat değil kalite odaklı seçimler yapması gerekiyor.

Klinik dışı ortamlarda asla işlem yaptırmayın

Botoks, dolgu, mezoterapi gibi enjeksiyonu uygulamaları tıpkı ameliyathaneler gibi üst düzey steril koşulların sağlandığı ortamlarda gerçekleştirilmeli. Güzellik salonları, kuaförler, spa merkezleri, kalıcı makyaj salonları vb. yerler bu uygulamaları yapmaya yetkisi olmayan, illegal çalışan yerlerdir. Muayenehane, klinik ve hastane dışında yapılan uygulamalar sağlığınızı riske atar.

Doktor olmayan kişilere işlem yaptırmayın

Botoks, dolgu gibi işlemler, en doğru şekilde uzmanlık alanı deri olan Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Uzmanları ve Dermatoloji uzmanları tarafından yapılabilir. Bu kişiler, size bu uygulamaları yapabilmek için 12 sene tıp eğitimi almış kişilerdir. Donanımları bu işlemleri tüm riskleriyle yönetmeye elverişlidir.

Kullanılan ürün hakkında bilgi talep edin

Mümkünse FDA onayı olan bir ürün kullanılmasını talep edin, ürünün etkinlik ve yaygınlığını siz de araştırın.

En yenisine değil en etkin olan uygulamaya yönelin

Yeni olarak lanse edilen birçok uygulama, faydası ve bir başka zararı olup olmadığı yeterli zamanda araştırılmadan piyasaya sürülmüş olabiliyor. Bir uygulamanın yeniliğinden çok etkinliğini, kalıcılığını sorgulayın.

Ucuz malzemeden korkun

Özellikle botoks, dolgu uygulamalarında, yaygın fiyatların yarısı talep ediliyorsa size 2. sınıf malzeme kullanılıyor olabilir.

Uygulama sonrası beklenmedik etkiler gözlerseniz mutlaka uzman bir hekime danışın

Örneğin botoks uygulaması deri altına çok küçük miktarda uygulanır, asla şişme, ödem, kalıcı kızarıklık yapmaz. Böyle bir etki görenler vakit kaybetmeden uzman bir doktora görünmeli, zira kendisine farklı bir malzeme uygulanmış olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Plastik doping Estetik cerrahi Prof. Dr. Onur Erol Rekonstrüktif

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