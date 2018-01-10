Botoks mağduru olmamak için bunlara dikkat edin

Prof. Dr. Onur Erol’a göre hastaların da bilinçli olması, sonradan üzülmemek için fiyat değil kalite odaklı seçimler yapması gerekiyor.
Klinik dışı ortamlarda asla işlem yaptırmayın
Botoks, dolgu, mezoterapi gibi enjeksiyonu uygulamaları tıpkı ameliyathaneler gibi üst düzey steril koşulların sağlandığı ortamlarda gerçekleştirilmeli. Güzellik salonları, kuaförler, spa merkezleri, kalıcı makyaj salonları vb. yerler bu uygulamaları yapmaya yetkisi olmayan, illegal çalışan yerlerdir. Muayenehane, klinik ve hastane dışında yapılan uygulamalar sağlığınızı riske atar.
Doktor olmayan kişilere işlem yaptırmayın
Botoks, dolgu gibi işlemler, en doğru şekilde uzmanlık alanı deri olan Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Uzmanları ve Dermatoloji uzmanları tarafından yapılabilir. Bu kişiler, size bu uygulamaları yapabilmek için 12 sene tıp eğitimi almış kişilerdir. Donanımları bu işlemleri tüm riskleriyle yönetmeye elverişlidir.
Kullanılan ürün hakkında bilgi talep edin
Mümkünse FDA onayı olan bir ürün kullanılmasını talep edin, ürünün etkinlik ve yaygınlığını siz de araştırın.
En yenisine değil en etkin olan uygulamaya yönelin
Yeni olarak lanse edilen birçok uygulama, faydası ve bir başka zararı olup olmadığı yeterli zamanda araştırılmadan piyasaya sürülmüş olabiliyor. Bir uygulamanın yeniliğinden çok etkinliğini, kalıcılığını sorgulayın.
Ucuz malzemeden korkun
Özellikle botoks, dolgu uygulamalarında, yaygın fiyatların yarısı talep ediliyorsa size 2. sınıf malzeme kullanılıyor olabilir.
Uygulama sonrası beklenmedik etkiler gözlerseniz mutlaka uzman bir hekime danışın
Örneğin botoks uygulaması deri altına çok küçük miktarda uygulanır, asla şişme, ödem, kalıcı kızarıklık yapmaz. Böyle bir etki görenler vakit kaybetmeden uzman bir doktora görünmeli, zira kendisine farklı bir malzeme uygulanmış olabilir.
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