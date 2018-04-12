Boyun fıtığı deyip geçmeyin

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, "Tedavi edilmeyen boyun fıtığının ileri aşamalarında bacaklarda güçsüzlük, idrar kaçırma gibi değişik sağlık sorunlarını da ortaya çıkartmaktadır" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, boyun fıtığı hakkında merak edilen konularda açıklamalarda bulundu. Boyun ağrılarının, insan vücudunda en sık rastlanılan rahatsızlıklardan biri olduğunu ifade eden Halil İbrahim Cebeci, "Modern yaşamın ve sürekli gelişen teknolojinin karşısında çalışmanın bir sonucu olan bu ağrıların kökeninde ise çoğu zaman boyun fıtığı yatmaktadır. Boyun ağrısı çalışan kesimi daha çok etkisi altına aldığı düşünülürse de aslında hemen hemen herkeste görülebilir. Boyun omurgasını oluşturan omur ismi verilen kemiklerin, eklemlerin, omurların arasında yer alan disklerin ve omurga çevresindeki kas ile bağların bozulması sonucu boyun ağrıları oluşuyor. Boyun ağrılarının en önemli sebeplerinden bir tanesi de boyun fıtıklarıdır. 7 adet boyun omurundan oluşan boynumuz da omurlarımızın arasında hareket edebilmesini sağlayan diskler yer almaktadır. Disk ismi verilen bu yapı içerdiği su ve kollajen yapı sayesinde omurga üzerine binen yükü absorbe ediyor. Aynı zamanda iki kemik dokunun birbirine temas etmesini engellemektedir. Yaş ilerledikçe veya travmalar sonrasında disk dokusu suyunu kaybedip daha sert ve hareketi kısıtlı hale geliyor. Vücudumuzun yükünü taşıyan bu disk dokusu dejenere olduğu zaman boyun fıtığı ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci hastalık hakkında şunları söyledi:

"Boyun fıtığının en önemli belirtisi ağrıdır. Ağrıyla birlikte zaman ilerledikçe kollarda, parmaklara kadar inen ağrı ve uyuşmalar ortaya çıkar. Tedavi edilmeyen fıtık ileri dönemde omurilik baskı altında kalınca bacaklarda güçsüzlük ve idrar kaçırma gibi sağlık sorunları ortaya çıkar. Boyun fıtığının tedavisinde cerrahi yöntem hastanın durumuna göre karar verilir. İlerleyici kas gücü kaybı, duyu kusuru ve refleks kaybı olacak şekilde kol sinirlerine ve omuriliğe baskı yapan boyun fıtıklarında, tedaviye rağmen şikayetleri süren hastalara cerrahi tedavi uygulanır. Bunun dışındaki durumlarda hasta ilaç ve fizik tedavi ile hastalığın geçmesi sağlanır."