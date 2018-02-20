Boza ve şalgam sindirim sistemini düzenliyor

Üsküdar Üniversitesi NPİİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, sindirim sisteminin düzenlenmesinde büyük faydası olan probiyotiklerin pek çok besinde bulunduğunu söyledi. Ülkemizin probiyotiklerden oluşan beslenmeye çok yatkın olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, boza ve şalgam gibi içeceklerin yanı sıra yoğurdun da iyi bir probiyotik kaynağı olduğunu kaydetti. Probiyotiklerin doğal olarak besinlerin içinde bulunan canlı, dost bakteriler olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, “Probiyotiklerin bulunduğu besinler genellikle mayalanan besinlerdir. Fermente edilen gıdalardan yoğurt, kefir, sirke, şalgam, boza ve tarhana iyi birer probiyotik kaynağıdır” dedi. Özellikle eski zamanlarda kış aylarında bozanın tüketilmesinin en önemli sebeplerinden birinin enerji kaynağı olmasının yanı sıra hareketsizliğe bağlı kabızlığın önlenmesi olduğuna da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, “Et içeren yemeklerin yanında ayran, yoğurt, şalgam gibi probiyotik besinlerin tüketimi ile proteinlerin sindirimi de kolaylaşmaktadır” dedi.

Mevsim geçişlerinde tüketilmeli



Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemi dengesini korumak için özellikle bahar aylarında probiyotiklerin günlük ve düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, “Toz ya da tablet formunda kullanacaklar için de 3 ay boyunca düzenli kullanım önemlidir” uyarısında bulundu. Sindirim sitemini düzenliyor



Probiyotik beslenmenin en önemli faydasının bağırsak sistemini düzenlemesi olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse “Probiyotikler sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca enfeksiyon riskini azaltır, vücut pH seviyesini dengeler, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Bunun yanında da karaciğerin yenilenmesinde de etkili olduğu görülmüştür” dedi. Düzenli çalışmayan sindirim sistemi psikolojiyi etkiliyor



Sindirim sisteminin günlük hayatı etkileyen en önemli sistemlerden biri olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, “Bağırsaklarımız gün içerisinde birçok besin artığıyla karşılaşmakta olup kimyasal atıkların atılmasında yardıma ihtiyaç duyabilmektedir. Bağırsaklardaki bakteriler özellikle yoğun antibiyotik kullanımına bağlı olarak zamanla azalabilmektedir. Son yapılan çalışmalar nesilden nesile bağırsak yapısındaki bakterilerin yoğunluk ve çeşitlilik bakımından farklılaştığını göstermektedir” dedi.