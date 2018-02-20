HABER

Boza ve şalgam sindirim sistemini düzenliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 17:20 | Son Güncelleme

Kış aylarının simgesi olan boza, kebapların vazgeçilmezi şalgam ve soframızdan eksik olmayan yoğurt, turşu ve tarhana çok zengin birer probiyotik kaynağı. Uzmanlar, sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkili olan probiyotiklerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Boza ve şalgam sindirim sistemini düzenliyor

Üsküdar Üniversitesi NPİİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, sindirim sisteminin düzenlenmesinde büyük faydası olan probiyotiklerin pek çok besinde bulunduğunu söyledi.

Ülkemizin probiyotiklerden oluşan beslenmeye çok yatkın olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, boza ve şalgam gibi içeceklerin yanı sıra yoğurdun da iyi bir probiyotik kaynağı olduğunu kaydetti. Probiyotiklerin doğal olarak besinlerin içinde bulunan canlı, dost bakteriler olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, “Probiyotiklerin bulunduğu besinler genellikle mayalanan besinlerdir. Fermente edilen gıdalardan yoğurt, kefir, sirke, şalgam, boza ve tarhana iyi birer probiyotik kaynağıdır” dedi.

Özellikle eski zamanlarda kış aylarında bozanın tüketilmesinin en önemli sebeplerinden birinin enerji kaynağı olmasının yanı sıra hareketsizliğe bağlı kabızlığın önlenmesi olduğuna da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, “Et içeren yemeklerin yanında ayran, yoğurt, şalgam gibi probiyotik besinlerin tüketimi ile proteinlerin sindirimi de kolaylaşmaktadır” dedi.

Mevsim geçişlerinde tüketilmeli

Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemi dengesini korumak için özellikle bahar aylarında probiyotiklerin günlük ve düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, “Toz ya da tablet formunda kullanacaklar için de 3 ay boyunca düzenli kullanım önemlidir” uyarısında bulundu.

Sindirim sitemini düzenliyor

Probiyotik beslenmenin en önemli faydasının bağırsak sistemini düzenlemesi olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse “Probiyotikler sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca enfeksiyon riskini azaltır, vücut pH seviyesini dengeler, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Bunun yanında da karaciğerin yenilenmesinde de etkili olduğu görülmüştür” dedi.

Düzenli çalışmayan sindirim sistemi psikolojiyi etkiliyor

Sindirim sisteminin günlük hayatı etkileyen en önemli sistemlerden biri olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, “Bağırsaklarımız gün içerisinde birçok besin artığıyla karşılaşmakta olup kimyasal atıkların atılmasında yardıma ihtiyaç duyabilmektedir. Bağırsaklardaki bakteriler özellikle yoğun antibiyotik kullanımına bağlı olarak zamanla azalabilmektedir. Son yapılan çalışmalar nesilden nesile bağırsak yapısındaki bakterilerin yoğunluk ve çeşitlilik bakımından farklılaştığını göstermektedir” dedi.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmaması durumunda psikiyatrik bozukluklara zemin oluşturabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, “Ayrıca dolaylı yoldan dolaşım sistemini etkileyerek kalp-damar sistemine bile etki edebilmektedir” uyarısında bulundu.

Probiyotikte miktar değil, süreklilik önemli

Günlük tüketim açısından probiyotik kullanımı için tam bir sınırlama bulunmadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, hangi besinin ne kadar probiyotik içerdiğinin de tam olarak bilinmediğini belirterek şunları söyledi:

“Bağırsak florasının oluşması 3 yaş itibariyle tamamlandığından probiyotik kullanımının miktarından çok düzeni önemlidir. Probiyotikler canlı bakterilerdir ve bağırsak florasını düzenler. Dolayısıyla düzenli olarak kullanımında yararı görülebilir. Fazla kullanımında diyareye yol açmasının dışında başka bir soruna yol açmayacaktır. Ancak diyare de zaman içerisinde bağırsaktaki bakterilerin yok olmasına yol açacağından dozunda probiyotik kullanımı en etkin tedavi olacaktır.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boza Şalgam Sindirim

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

İlginizi Çekebilir

Bu besinler göbek eritmeye yardımcı oluyor

Bu besinler göbek eritmeye yardımcı oluyor

Beyne pıhtı attığını anlamanın yolları

Beyne pıhtı attığını anlamanın yolları

Böbrek kanserinden korkmayın

Böbrek kanserinden korkmayın

Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu

Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çölyak hastalarına gıda yardımı

Çölyak hastalarına gıda yardımı

Sürekli yorgun hissetmeye dikkat!

Sürekli yorgun hissetmeye dikkat!

Vücudunuz kalp krizi gerçekleşmeden 1 ay önce sizi uyarıyor!

Vücudunuz kalp krizi gerçekleşmeden 1 ay önce sizi uyarıyor!

Milletvekili Çelik ve Başkan Arslan, yeni Taşköprü Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Milletvekili Çelik ve Başkan Arslan, yeni Taşköprü Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Anestezi korkusuna son veren 5 önemli gelişme!

Anestezi korkusuna son veren 5 önemli gelişme!

Kalsiyum deponuzu çöpe atmayın!

Kalsiyum deponuzu çöpe atmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.