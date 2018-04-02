Bozyazı Devlet Hastanesi’nde endoskopi ünitesi hizmete girdi.

Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. İbrahim Kenan Püryan, açılan ünite ile çevre il ve ilçelerdeki hastanelere giderek aylarca sıra beklemek zorunda kalan hastaların uzun süre sıra beklemelerine gerek kalmadığını söyledi. Bozyazı’da bir ilke imza atıldığını belirten Püryan, "Dahili ve cerrahi branşlar tarafından istenilen endoskopi, kolonoskopi tetkikleri ile hastalarımıza en iyi hizmeti vereceğimize eminim. Bu sayede ilçe dışına sevklerin de önüne geçilmiş oldu. Hasta kabullerimize de başladık. Bozyazı halkına hayırlı olsun” dedi.

Midedeki gastrit, polip, kanserin yanı sıra kalın bağırsakla ile ilgili ülser, polip, kanser, gizli kanamaya yönelik her türlü tetkik ve teşhisin endoskopi ve kolonoskopi sayesinde ortaya çıkacağını, açılan ünite ile çevre il ve ilçelere gereksinim olmaksızın kıl dönmesi, basur, fistül, makat çatlağı gibi hastalıkların da tedavisini rahatlıkla yapabileceklerini belirten Püryan, “Açılışını yaptığımız endoskopi ünitesinde çağdaş tıbbın gerektirdiği ölçüde, tüm sindirim sistemi endoskopik incelemesi ileri teknoloji kullanılarak yapılacaktır. Özellikle 50 yaşını geçmiş vatandaşlarımızı ve bağırsak veya midesinden açık veya gizli kanama geçirenler ile kansızlık tanısı konanlar, ailesinde mide ve bağırsak kanseri hikayesi olanlar, son dönemde tuvalet alışkanlığında değişim yaşayanlar, devamlı kabızlık çekenler, yemekten sonra kusanlar, geçmeyen uzun süren ishaller, kanlı ishaller, gaz ve gaita kaçıranlar, olası kanserden korunmak için mutlak surette gastroskopi ve kolonoskopi işlemi için hastanemize başvurmalıdır. Hizmete sunduğumuz ünitemizin bu açıdan çok önemlidir. Erken teşhisin hayat kurtardığını unutmayalım” diye konuştu.