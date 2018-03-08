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Brezilya’daki sarıhumma salgını

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

Ülkede sarıhumma vakaları 846'ya, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a yükseldi

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da son birkaç günde sarıhumma vakalarının 723'ten 846'ya yükseldiği, salgında ölenlerin sayısının da 237'den 260'a çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sarıhumma teşhisi konan kişi sayısının 846'ya ve bu salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 260'a çıktığı kaydedildi.

Ülkenin Minas Gerais eyaleti 314 vaka ve 103 ölümle son 7 ayda salgından en çok etkilenen eyalet oldu.

Sağlık Bakanlığı, salgının yayılmasını engellemek için Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Bahia eyaletlerinde aşılama kampanyaları yürütüyor.

Yaklaşık 76 milyon kişinin yaşadığı üç eyalette 5,5 milyon kişiye aşı yapılmıştı.

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