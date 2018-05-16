Brotoks ile erkekler de gençleşiyor!

Erkeklere uygulanan brotoks tedavisi kadınlara uygulanan botoks tedavisine göre farklı özelliklere sahiptir. Erkeklerin kas yapısı daha güçlü olduğu için brotoks tedavisinin özel olarak planlanması gerekir. Minimal dozlarda uygulanarak kırışık oluşan bölgedeki kasların gevşemesi sağlanıyor. Enjeksiyonun etkisi 3-4 ay boyunca devam edebiliyor. Bu sürenin sonunda brotoks tedavisinin tekrarlanması gerekiyor.
Brotox geri dönüşümlü bir işlemdir
Yani bir defa denendikten sonra istenirse tekrarlanmayabilir. Brotoks enjeksiyonunun doğal durması için mutlaka alanında uzman cerrahlar tarafından uygulanması gerekir. Yüz kası üzerine uzmanlaşmış bir doktor enjeksiyonu doğru kaslara uygular. Özellikle erkeklerde kullanılan dozlar yarıya indirilir. Amaç sadece çizgileri azaltmaktır, kadınlardaki gibi tamamen yok etmek değildir.
Çünkü artık kadınlar gibi erkekler de mutsuz görünmekten kurtulmak istiyorlar. Özellikle iş adamları ve politikacılar mutlu, huzurlu ve enerjik görünmek istiyorlar. Öfkeli ve agresif görünmemek için kaş aralarındaki dikey çizgileri ve dudak kenarlarındaki çizgileri gidermek istiyorlar. Prosedürün ameliyatsız olması, çok kısa sürmesi, iz bırakmaması ve fark edilmez olması da erkeklere cazip geliyor.
Botoks farklı tedaviler için de uygulanıyor
Oldukça güvenilir bir prosedür olan botoks, birçok tıbbi sorununun tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Migren ağrısına neden olan noktalara yapılan enjeksiyonla ağrıların sıklığı ve yoğunluğu kontrol edilebiliyor. Terleme tedavisinde de özellikle erkekler botoks yaptırmayı tercih ediyor. Özellikle koltuk altı ve avuç içi bölgesi için. Avuç içi ve parmak ucuna yapılan enjeksiyonların etkisi altı ay kadar sürer. Uyurken dişlerini sıkan ve gıcırdatan hastalar için de botoks tedavisi uygulanıyor. Çene köşesine enjekte edilen enjeksiyonla çiğneme kasları gevşetilebiliyor. Bu tür tedavilerde de botoks kullanılıyor olması erkeklerdeki önyargıyı kırmaya ve botoks tedavilerine olan güvenin artmasını sağlıyor.
Brotox iş hayatında prezantbl, enerjik ve daha pozitif bir etki yaratmak isteyen erkekler tarafından çok daha fazla tercih edilmektedir.
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