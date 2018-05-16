Brotoks ile erkekler de gençleşiyor!

Erkeklere uygulanan brotoks tedavisi kadınlara uygulanan botoks tedavisine göre farklı özelliklere sahiptir. Erkeklerin kas yapısı daha güçlü olduğu için brotoks tedavisinin özel olarak planlanması gerekir. Minimal dozlarda uygulanarak kırışık oluşan bölgedeki kasların gevşemesi sağlanıyor. Enjeksiyonun etkisi 3-4 ay boyunca devam edebiliyor. Bu sürenin sonunda brotoks tedavisinin tekrarlanması gerekiyor.

Brotox geri dönüşümlü bir işlemdir

Yani bir defa denendikten sonra istenirse tekrarlanmayabilir. Brotoks enjeksiyonunun doğal durması için mutlaka alanında uzman cerrahlar tarafından uygulanması gerekir. Yüz kası üzerine uzmanlaşmış bir doktor enjeksiyonu doğru kaslara uygular. Özellikle erkeklerde kullanılan dozlar yarıya indirilir. Amaç sadece çizgileri azaltmaktır, kadınlardaki gibi tamamen yok etmek değildir.

Çünkü artık kadınlar gibi erkekler de mutsuz görünmekten kurtulmak istiyorlar. Özellikle iş adamları ve politikacılar mutlu, huzurlu ve enerjik görünmek istiyorlar. Öfkeli ve agresif görünmemek için kaş aralarındaki dikey çizgileri ve dudak kenarlarındaki çizgileri gidermek istiyorlar. Prosedürün ameliyatsız olması, çok kısa sürmesi, iz bırakmaması ve fark edilmez olması da erkeklere cazip geliyor.